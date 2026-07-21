해긴 '2026 프로야구GO!', FA 시즌 카드 추가...양의지·나성범 등 이적 선수 등장

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해긴은 모바일 캐주얼 방치형 야구게임 '2026 프로야구GO!'의 정기 업데이트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 신규 카드 등급인 'FA 시즌'이 추가된다. 2020년부터 2025년까지 FA 이적에 성공한 양의지, 나성범, 강백호, 손아섭, 김현수 등 대표 선수들로 구성됐으며, 이적 전과 후 두 구단의 팀덱 효과를 모두 적용받을 수 있는 것이 특징이다. 이용자는 이를 활용해 보다 다양한 구단덱과 라인업을 구성할 수 있다.

인기 치어리더도 새롭게 합류한다. 두산 베어스 서현숙 치어리더와 KT 위즈 이예빈 치어리더가 게임 내 치어리더 콘텐츠에 추가돼 구단 육성의 재미를 더한다. 편의성 개선도 이뤄졌다. 실시간 문자 중계 기능을 개편해 내 팀 경기뿐 아니라 KBO 다른 구장 경기 현황까지 확인할 수 있도록 했으며, 메인 화면에서 중계 페이지로 바로 이동할 수 있는 기능도 추가했다.

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신규 유니폼도 대거 선보인다. KBO 프로야구 40주년 기념 유니폼과 2025~2026 드림·나눔 올스타 유니폼 등 기념 유니폼 5종, KIA 타이거즈(2024)와 LG 트윈스(2025)의 챔피언 유니폼 2종 등 총 7종이 추가된다.

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이와 함께 2020~2025 정규 시즌 하드 스테이지를 오픈하고, 디비전 리그 최고 등급인 '스타2 리그'를 추가하는 등 성장 콘텐츠도 확대한다. 포지션 트레이닝 최대 레벨을 10레벨로 확장하고 SSS 등급 효과도 새롭게 적용한다.

해긴은 업데이트를 기념해 8월 한 달 동안 다양한 이벤트도 진행한다. '여름 바캉스 교환 이벤트'를 비롯해 광복절 기념 '레전드 치어리더 팩' 지급, 야구의 날 특별 미션, 승부예측 적중 이벤트 등을 통해 다양한 보상을 제공할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com