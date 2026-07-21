[인터뷰②] '동궁' 최정규 감독 "조승우 '야호' 제발회 포즈? 워낙 장난기 많으셔서.."

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 최정규 감독이 '동궁' 제작발표회 당시 포토타임 비하인드를 전했다.

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최정규 감독은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "조승우 씨가 워낙 장난기가 많으시고, 어린 친구들을 편하게 잘 대해주셨다"고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

최정규 감독은 조승우와 '마의', '이상 그 이상'에 이어 '동궁'으로 세 번째 호흡을 맞췄다. 그는 "승우 씨는 제 꿈이다. 저희 드라마에서 왕 캐릭터는 너무 어려운 배역이다. 사람으로서 수행하는 게 쉽지 않다. 이 역할을 승우 씨가 해주셨으면 좋겠다고 생각했는데, 너무 감사하게도 함께 해주셨다"고 인사를 전했다.

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이어 "조승우 씨를 십여 년 전에 드라마 현장에서 처음 봤다. 그때도 사극 촬영 현장이었는데, 주연으로서 단역 배우들과 보조 출연자들의 컨디션 케어를 직접 해줬다. 그걸 보며 저는 연출자로서도 신경을 제대로 못 썼는데, 찔리면서도 감동을 받았다. 이번 현장에서도 장난기가 많으셨다. 스태프들 중 어린 친구들을 케어해주셨고 (남)주혁 씨와 (노)윤서 씨와도 교류가 잦으셨다"며 "윤서 씨가 어떻게 하면 좀 더 편하게 본인의 것을 펼칠 수 있을까 고민을 많이 하셨다"고 덧붙였다.

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특히 조승우는 '동궁' 제작발표회 포토타임 당시 최근 유행하는 밈 '야호~' 포즈를 취해 화제를 모으기도 했다. 이에 최 감독은 "많은 분들이 미리 포즈를 맞추셨냐고 하는데, 배우들끼리는 미리 맞춘 것 같다(웃음). 저는 보기는 했는데, 어떤 포즈인지는 정확히 몰랐다"고 비화를 전했다.

최 감독은 '동궁'을 통해 사극에 처음 도전한 노윤서에 대해 "굉장히 솔직한 매력이 있는 배우"라며 "촬영장에서 육체적으로나 정신적으로도 난관에 부딪힐 일들이 있었는데, 고군분투하기보단 대담하게 돌파하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다"고 극찬했다. 남주혁에 대해선 "말로 표현하지 않아도 캐릭터에 대해 얼마나 진심인지 느껴지더라. 주혁 씨가 굉장히 멋지지 않나. 구천은 자신을 드러내지 않으면서도, 짐을 짊어지는 캐릭터다. 주혁 씨의 눈빛을 보니까 구천의 짓궂고 시니컬한 모습을 표현해 주면 좋겠다고 생각했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com