김고은, 유해진 깜짝 응원에 울컥…"아니, 너무 감동"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김고은이 유해진의 깜짝 커피차 선물에 감사를 전했다.

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김고은은 21일 자신의 SNS 스토리에 여러 장의 사진을 게재하며 "아니 너무 감동"이라며 감격스러운 마음을 드러냈다.

공개된 사진에는 김고은의 촬영 현장에 도착한 연두색 커피차가 담겼다. 커피차 한쪽에는 김고은의 사진과 함께 "배우 김고은님 모든 배우·스태프 여러분을 응원합니다"라는 현수막이 걸렸고 반대편에는 김고은과 유해진의 사진이 나란히 담긴 대형 배너가 시선을 사로잡았다. 또 커피차 상단에 걸린 "고은이 빠샤"라는 유해진의 익살스러운 응원 문구도 더해졌다.

다른 배너에는 "무더위로 혼이 나갈 것 같을 땐 시원한 음료로 꽉 붙잡으세요"라는 재치 있는 문구가 적혀 눈길을 끌었다. 현재 김고은이 차기작인 드라마 '혼'을 촬영 중인 점을 활용한 센스 있는 응원 메시지로 보인다.

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김고은 감동한 표정의 이모티콘을 덧붙였고 "사랑합니다 감사합니다"라는 글을 남기며 유해진의 응원에 화답했다.

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한편 김고은은 최근 티빙 오리지널 '유미의 세포들' 시즌3에 출연했다. 현재 강동원과 호흡을 맞추는 차기작 사극 로맨스 드라마 '혼' 촬영에 한창이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com