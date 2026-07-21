'이지훈♥' 아야네, 둘째도 '호텔급 산전관리' 자랑..."20주에 드디어"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째 임신 중 근황을 공개하며 본격적인 산전관리에 돌입했다.

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21일 아야네는 "20주에 드디어 첫 산전관리!"라는 글과 함께 근황을 공개했다

공개된 사진에는 출산을 앞두고 산전관리를 받기 위해 병원을 찾은 아야네의 모습이 담겼다.

특히 은은한 조명과 포근한 침대가 마련된 넓은 독방은 호텔을 연상시키는 고급스러운 분위기를 자아내며 시선을 사로잡았다.

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아야네는 둘째 임신 20주를 맞아 본격적인 몸 관리에 나선 모습으로, 편안한 환경에서 산전관리를 받으며 출산을 준비하고 있는 근황을 전했다.

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아야네는 첫째 딸을 임신했을 당시에도 산전관리의 중요성을 여러 차례 강조한 바 있다.

당시 한 누리꾼이 "산전관리 뭐 하셨냐. 정말 그대로시다"라고 묻자, 아야네는 "산전마사지를 죽어라 받았습니다"라고 솔직하게 답하며 자신만의 관리 비결을 공개해 화제를 모았다.

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첫째 출산 이후에도 변함없는 몸매를 유지했던 만큼, 이번 둘째 임신 기간에도 꾸준한 산전관리를 이어가는 모습에 많은 관심이 쏠리고 있다.

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한편 이지훈과 아야네는 14살의 나이 차를 극복하고 지난 2021년 결혼했다. 결혼 후 유튜브와 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 활발히 소통해 왔으며, 지난해 첫째 딸을 품에 안았다.

최근 둘째 임신 소식을 전한 두 사람은 새로운 가족을 맞이할 준비를 이어가고 있으며, 행복한 근황을 공유해 많은 축하를 받고 있다.

shyun@sportschosun.com