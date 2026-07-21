'복귀 암시' 지나, 의미심장 심경글 또 올렸다…"치유는 나를 찾는 과정"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 지나가 팬들에게 진심 어린 메시지를 전하며 근황을 공개했다.

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지나는 21일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 "매일 조금씩 더 많이 웃고, 스스로를 더 믿으며 더 나은 사람이 되어가고 있다. 이 여정을 함께해 줘서 감사하다"는 글을 남겼다. 이어 "치유는 거창한 것이 아니라 하루하루 조금씩 본래의 나를 찾아가는 과정인 것 같다"며 "늘 함께해 준 모든 분들께 감사하다"고 덧붙였다.

공개된 사진 속 지나는 캡모자에 레드와 화이트 컬러 셔츠, 청바지를 매치한 편안한 차림으로 자연스러운 일상을 즐기는 모습이다. 또 다른 사진에서는 민소매 의상을 입고 변함없는 건강미와 탄탄한 몸매를 드러내 시선을 모았다.

팬들은 "응원하고 있다", "다시 웃는 모습 보기 좋다", "항상 기다리고 있다" 등의 반응을 보내며 지나를 응원했다.

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한편 지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔한 뒤 '꺼져 줄게 잘 살아', 'Black & White', 'Top Girl' 등을 잇달아 히트시키며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 200만원을 선고받은 이후 활동을 중단했다.

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최근 데뷔 16주년을 맞아 대표곡 '꺼져 줄게 잘 살아' 리메이크 소식을 알린 데 이어 자신의 심경을 담은 글을 잇달아 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com