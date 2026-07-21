"빽가, 문원 싫어하는 표정"...♥신지 '태도 논란' 언급에 입 열었다 (귀한가족)

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태 멤버 빽가가 신지의 남편 문원을 향한 '표정 논란'에 대해 직접 해명하며 당시 속내를 털어놨다.

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21일 MBN 예능 공식 유튜브 채널에는 '남의 집 귀한 가족' 선공개 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 빽가와 김종민이 신지·문원 부부를 만나 그동안 나누지 못했던 이야기를 허심탄회하게 풀어놓는 모습이 담겼다.

대화 도중 빽가는 문원을 향해 "형이 너를 볼 때 사랑의 눈빛으로 보고 있다"고 말해 모두를 의아하게 만들었다.

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이에 문원은 "형님이 저를요?"라며 당황한 표정을 지었고, 빽가는 "너를 아무 생각 없이 보면 예전에 안좋은 감정이 남은 줄 알고 (오해할까봐)"고 설명했다.

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이는 지난해 공개된 신지와 문원의 결혼 발표 영상 당시 불거졌던 '표정 논란'을 언급한 것이다.

당시 신지와 문원은 김종민, 빽가와 함께한 식사 자리에서 결혼 소식을 알렸다. 이 자리에서 문원은 한 차례 이혼 경험이 있으며 전 부인과의 사이에서 딸을 두고 있다고 고백했다.

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하지만 문원의 이야기를 들은 직후 빽가는 굳은 표정으로 "미안한데 잠깐 화장실 좀 다녀올게"라며 자리를 떠났고, 해당 장면이 온라인에서 빠르게 확산됐다.

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이후 일부 누리꾼들은 "결혼을 반대하는 것 아니냐", "문원을 싫어하는 표정 같다", "분위기가 싸늘했다" 등의 반응을 보이며 다양한 해석을 내놨다.

신지는 당시 상황에 대해 "사람들이 빽가 씨가 표정이 없었을 때룰 보고 문원을 싫어하는 거라고 오해한 거다"라며 확대 해석을 경계했다.

빽가 역시 "우리가 그런 사이 아니지 않느냐"며 "그래서 오히려 형은 신지가 널 바라보는 것보다 더 예쁘게 보려고 한다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

한편 신지는 지난 5월 가수 문원과 결혼했으며, 현재 유튜브와 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 생활을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com