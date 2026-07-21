'목사'된 표인봉, 뮤지컬 배우 딸 마주했다 울컥…"언제 이렇게 컸누"

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 출신 목사 표인봉이 뮤지컬 배우로 활동 중인 딸 표바하를 응원하며 남다른 부녀애를 드러냈다.

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표인봉은 최근 자신의 SNS를 통해 대학로 뮤지컬 '웨스턴 스토리' 공연장을 찾은 근황을 공개했다. 그는 "사랑스러운 딸 표바하. 대학로 인기 뮤지컬 '웨스턴 스토리'에서 여자 주인공 제인 역으로 공연 중"이라며 딸의 공연을 직접 관람했다고 밝혔다. 이어 "객석이 꽉 찼다. 엄청 웃다가 박수 치다가 왔다. 연기도 잘하고 작품도 좋다. 대견하고 사랑스럽다. 언제 이렇게 컸누. 사랑한다"며 딸을 향한 애정을 숨기지 않았다.

함께 공개한 사진에는 공연장 로비를 찾은 표인봉의 모습이 담겼다. 딸 표바하의 대형 포스터 앞에서 환한 미소를 짓는가 하면 공연을 관람한 뒤 기념사진을 남기며 흐뭇한 표정을 지어 눈길을 끌었다. 딸인 표바하 역시 아버지의 게시물에 "아빠 사랑해"라는 댓글을 남기며 애정을 표현해 훈훈함을 더했다.

2000년생인 표바하는 2022년 뮤지컬 '블루헬멧: 메이사의 노래'로 데뷔한 뒤 '드림하이', 연극 '포쉬' 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 현재는 뮤지컬 '웨스턴 스토리'에서 여자 주인공 제인 역을 맡아 관객들과 만나고 있다.

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한편 표인봉은 방송 활동을 비롯해 공연 기획·제작사 대표와 목회 활동을 병행하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com