김영광, 방송 활동 안 한다더니 돌변 "출연료 입금된 후 아드레날린 느껴" ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 전 축구선수 김영광이 은퇴 후 예능인의 길을 선택한 계기를 밝힌다.

Advertisement

오는 22일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며진다.

김영광은 이날 은퇴 후 예능계 블루칩으로 떠오른 근황을 공개한다. 팬들이 제작해준 홍보용 부채까지 챙겨 나온 그는 언제든 방송에 불러 달라며 "죽을 각오가 돼 있다"라고 비장한 예능 야망을 드러낸다. 방송계 선배들이 모인 '라스' 녹화장에서도 거침없이 들이대겠다는 각오를 밝히며 시작부터 남다른 존재감을 보여준다.

그가 예능인의 길을 결심하게 된 계기도 공개된다. 은퇴 후 방송 활동을 전혀 생각하지 않았던 김영광은 유튜브에 출연해 웃고 떠들었을 뿐인데 다음 날 출연료가 입금되자 아드레날린을 느꼈다고. 김영광은 당시를 떠올리며 "이게 내 길이다"라는 생각이 들었다고 고백한다.

Advertisement

유튜브 구독자를 늘리기 위한 김영광의 상상 초월 홍보법도 공개된다. 교통사고 후 합의 과정에서 주머니에 항상 가지고 다니던 유튜브 명함을 꺼내 운전자와 차에 타고 있던 가족에게까지 이를 건넸다고 말해 폭소를 안긴다.

Advertisement

강렬한 인상 때문에 축구계와 주먹계의 스카우트를 동시에 받았다고 고백해 놀라움을 안긴다. 하지만 이와 달리 본인은 약한 학생들을 괴롭히는 친구들을 그냥 지나치지 못했다고 밝힌다. 그의 이야기를 뒷받침하는 실제 동창들의 댓글도 공개된다.

한편, 김영광은 은퇴 후에도 몸에 남아 있는 골키퍼 직업병을 공개한다. 식당에서 옆 사람이 떨어뜨린 숟가락을 바닥에 닿기 전에 잡거나, 시야에 들어오는 물건에 자신도 모르게 손이 먼저 반응한다는 것. 그는 골키퍼에게 가장 중요한 능력은 넓은 시야와 동체 시력이라고 강조한다.

Advertisement

특히 김영광은 골키퍼는 공이 날아오는 순간에도 절대 눈을 감지 않는다며 강한 자신감을 드러낸다. 어린 시절부터 공이 얼굴 가까이 올 때까지 눈을 뜨는 훈련을 받았고, 바닷물 속에서도 눈을 뜰 수 있다고 주장해 MC들의 의심을 받는다. 결국 김영광의 자신감을 확인하기 위한 '눈 안 감기 챌린지'가 별안간 시작되며 또 한 번 예능 투혼을 불사른다.

Advertisement

은퇴 후 찾아낸 새로운 적성부터 사고 상황에서도 놓치지 않는 유튜브 홍보 열정, 골키퍼 자존심까지 드러낸 김영광의 다채로운 활약은 오는 22일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.