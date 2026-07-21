샘 해밍턴 10세 子 윌리엄, 까까머리 변신 후 거수경례…온 가족 출동한 '특별한 이발'

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 샘 해밍턴의 첫째 아들 윌리엄(10)이 시원한 까까머리로 변신하며 한층 늠름해진 비주얼을 자랑했다.

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21일 유튜브 채널 '윌벤져스'에는 "등장! 윌백호 머리카락은 거들 뿐, 날 막을 수 없다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 샘 해밍턴의 둘째 아들 벤틀리는 집에서 형 윌리엄의 이발 과정을 카메라에 담으며 "형 머리카락을 짧게 잘랐지만 더 짧게 만들 거다"라고 설명했다.

이에 샘 해밍턴은 이발기를 들고 윌리엄의 머리를 밀기 시작했다. 이를 지켜보던 벤틀리는 "나도 잘라도 되냐"라며 호기심을 보였고, 샘 해밍턴은 흔쾌히 이발기를 건네며 형제의 특별한 이발 시간을 완성했다.

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윌리엄 역시 거울 대신 카메라 화면을 보며 직접 머리를 밀어 유쾌한 분위기를 만들었다. 엄마의 도움까지 더해지자 순식간에 시원한 까까머리로 변신한 윌리엄은 새로운 헤어스타일이 마음에 드는 듯 환한 미소를 지었다.

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특히 윌리엄은 짧아진 머리로 거수경례하는 모습은 늠름한 매력을 더하며 보는 이들의 미소를 자아냈다. 이를 본 벤틀리는 형의 머리를 연신 쓰다듬으며 "말랑말랑하다"라고 귀여운 소감을 남겼다.

처음에는 짧아진 머리가 어색한 듯 계속 머리를 만지작거리던 윌리엄은 이내 새로운 스타일에 만족한 듯 환한 미소를 지었다. 까까머리에도 변함없는 훈훈한 비주얼을 자랑한 윌리엄의 근황에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편, 샘 해밍턴은 지난 2013년 정유미 씨와 결혼해 슬하에 두 아들 윌리엄과 벤틀리를 두고 있으며, 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com