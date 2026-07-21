고소영, '상습 지각·조기 퇴근' 소문에 단호한 반박 "한번도 그런 적 없다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고소영이 '상습 지각' 등 자신을 둘러싼 오해에 억울함을 드러냈다.

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21일 유튜브 채널 '고소영'에는 "박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고소영 30년 지기 친구 1세대 스타일리스트 정혜경은 27살이던 고소영과의 첫 만남에 대해 "화장품 광고였는데 너무 예뻤다. '뭐 이런 애가 다 있나' 싶었다"라고 떠올렸다.

이어 고소영의 성실한 인성을 극찬했다. 그는 "소영이는 장점이 되게 많은 사람이다. 수많은 일들을 하면서 시간 약속을 이렇게 잘 지키는 배우는 고소영밖에 없다"라고 말했다.

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이에 고소영은 과거 자신을 둘러싼 이미지에 대해 억울함을 토로했다. 그는 "나 옛날에 그런 게 되게 많았다"라면서 "내가 늦게 오고, 먼저 가버린다고 하더라. 그런 적 없다"라고 단호하게 말했다.

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정혜경은 "진짜 약속을 너무 잘 지켰다. 그게 참 애가 '아 괜찮다' 싶었다. 놀랐다"라며 고소영의 남다른 책임감을 증언했다.

anjee85@sportschosun.com