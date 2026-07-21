이민정♥이병헌, 애정하는 와인이 겨우 2만원대 "가성비 좋아, 20병 정도 마셨다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이민정이 한 자리에서 와인 12병을 마셨던 과거 일화를 공개하며 '와인 러버'다운 면모를 드러냈다.

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21일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '와인러버 MJ와 한해의 여름맞이 화이트 와인 추천'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 래퍼 겸 방송인 한해를 초대해 여름에 어울리는 와인을 함께 소개했다. 두 사람의 만남은 이병헌의 추천으로 성사됐다.

이민정은 "남편이 '와인을 좀 하는 사람이 있다'고 해서 한해의 유튜브 영상을 찾아봤다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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본격적인 와인 시음에 앞서 이민정은 과거 진행했던 와인 촬영 비하인드를 공개했다. 그는 "저번에 정말 무리해서 9병 가까이 마셨다"고 말했지만, 제작진은 "12병이었다"고 바로잡아 웃음을 자아냈다.

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이에 이민정은 당시 기억이 선명하지 않은 듯 놀란 표정을 지었고, 한해는 "저도 와인 리뷰를 하지만 10병을 넘기기는 쉽지 않다. 대단하다"며 감탄을 표했다.

이민정은 "그때 어떻게 혼자 10병 가까운 와인을 소개할 생각을 했을까 싶었다"며 "이번에는 소개할 화이트 와인 수를 대폭 줄였다"고 설명했다.

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특히 이날 이민정은 캐비어부터 채소, 빵 등 와인과 잘 어울리는 다양한 안주까지 직접 준비하며 남다른 와인 애정을 보여줬다.

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또 평소 집에 손님이 왔을 때 즐겨 내놓는 와인도 소개했다. 그는 2만9000원대 화이트 와인을 공개하며 "사람이 많이 왔을 때 식전주로 마시거나 음식이 시작될 때 샐러드와 곁들이기 좋다"며 "가성비가 좋아서 20병 정도 마신 것 같다"고 밝혔다.

해당 와인은 이병헌의 친구에게 선물받으며 처음 접한 제품이었다. 한해는 직접 맛본 뒤 "2만 원대에 이 정도 품질을 보여준다면 자신 있게 추천할 수 있다"고 평가했다.

와인에 대한 해박한 지식뿐 아니라 능숙한 개봉 실력도 공개됐다. 이민정은 오프너를 들고 "제가 와인을 빨리 따는 것으로 유명해졌다. 20초 정도면 열 수 있다"며 자신감을 드러냈다.

이를 지켜보던 한해는 "손이 거의 타짜다"라고 표현해 웃음을 안겼다.

이후 두 사람은 샴페인과 화이트 와인 4종을 차례로 맛보며 각 와인의 특징과 매력을 소개했다. 부담 없이 즐길 수 있는 가성비 와인부터 가격대가 높은 빈티지 와인까지 폭넓게 다뤘고, 한해는 품종과 풍미에 대한 설명을 더하며 전문적인 면모를 뽐냈다.

촬영을 마친 이민정은 "와인도 잘 알고 설명도 잘해줘서 편안하고 유익했다"며 한해에게 고마움을 전했다.

한해 역시 "누나가 와인에 정말 진심이라는 생각이 들었다. 실제로도 잘 드신다"며 "저에게도 유익한 시간이었다"고 소감을 밝혀 훈훈하게 마무리했다.