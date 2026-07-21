이장원 할아버지, 100세에도 스마트폰·택시앱 척척.."육사 출신" ('동상이몽')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이장원이 100세 할아버지의 스마트한 면모를 자랑했다.

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21일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 이장원, 배다해 부부와 100세 할아버지의 특별한 합가 라이프가 공개됐다.

이날 배다해는 "100세 시할아버님과 함께 살게 됐다"며 "할머님께서 돌아가신 지 30년 정도 되셨고, 할아버님 혼자서 계속 사셨다"고 밝혔다.

이어 "우리가 들어오기 직전이 긴급 상황이었다. 가족회의를 했고, 모두 합의하게 들어오게 됐다"며 "이 부분은 결혼 전부터 이미 어느 정도 예견된 상황이었다"고 설명했다.

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이장원의 할아버지는 1926년 평양에서 태어나 1940년대 서울로 이주했으며, 육군사관학교 9기 출신으로 6·25전쟁에도 참전한 한국 현대사의 산증인. 100세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 건강한 모습을 본 출연진들은 "정말 정정하시다"며 감탄을 쏟아냈다.

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신혼집을 정리한 뒤 시할아버지의 집으로 들어와 생활 중인 이장원과 배다해는 함께 할아버지의 아침 식사를 준비했다. 그 사이 할아버지는 서재에서 스마트폰을 보며 여유로운 시간을 보냈다.

이를 본 김숙이 "할아버지가 스마트폰 앱도 활용하시냐"고 묻자, 이장원은 "택시도 직접 부르신다"고 답해 모두를 놀라게 했다.