'신지♥' 문원 피하던 빽가, 표정 논란 입 열었다…"일부러 더 예쁘게 봐" ('귀한가족')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 코요태 멤버 빽가가 문원을 향한 표정 논란에 대해 직접 해명했다.

Advertisement

21일 방송된 MBN '남의 집 귀한 가족'에서는 신지·문원 부부가 김종민, 빽가를 캠핑장으로 초대해 고마운 마음을 전하는 모습이 그려졌다.

이날 빽가는 문원에게 "형이 너를 볼 때 사랑의 눈빛으로 보고 있다"라면서 "너를 아무 생각 없이 보면 혹시라도 예전에 안 좋은 감정이 남은 줄 안다"라고 말했다.

앞서 신지의 유튜브 채널에서 문원을 처음 만난 빽가는 시선을 피하는 듯한 모습으로 화제를 모았고, 일부 네티즌들은 이를 두고 "진짜 싫어하는 표정"이라는 반응을 보인 바 있다.

Advertisement

신지는 "사람들이 빽가가 표정이 없을 때 문원 씨를 싫어한다고 생각하더라"고 말했다. 이에 빽가는 "그런 거 아니다"라면서 "형이 너를 볼 때마다 일부러 신지보다 더 예쁘게 본다"라며 환한 미소를 지어 웃음을 안겼다.

Advertisement

신지의 결혼식 뒷이야기도 공개했다. 김종민은 "축가로 성시경의 '두 사람'을 준비했다. 진짜 열심히 했다"라며 "그런데 (백)지영이 누나가 축가로 '두 사람'을 많이 부르더라. 혹시나 물어봤는데 '두 사람'을 부른다고 해서 '넌 감동이었어'로 바꾸게 됐다"라고 밝혔다. 이어 "우리가 부르는 것보다 지영이 누나가 부르는 게 나을 것 같더라"고 말해 웃음을 안겼다.

신지는 결혼식에서 아버지와 함께 신부 입장을 하지 않은 이유도 처음으로 털어놨다. 신지는 "결혼식은 눈물 참기 챌린지였다"라면서 "아빠와 같이 들어가면 눈물 날 것 같아서 아빠한테 미리 '혼자 들어가겠다'고 말씀을 드렸다"라고 밝혔다. 이어 "지영 언니 축가와 멤버들의 축사 때도 울컥했고, 부모님께 인사할 때는 눈물이 날 것 같아 일부러 다른 생각을 했다"고 당시를 회상했다.

Advertisement

빽가는 결혼식에서 눈물을 흘렸던 이유도 솔직하게 털어놨다. 그는 "신지와 친구였지 않나. 연예인이 아닌 이지선의 모습부터 봤다. 그런 오랜 친구가 결혼하는 게 첫 번째 이유였고 기쁨의 눈물이었다"라고 회상했다.

Advertisement

그러면서 "'누가 데려가나' 했었다"며 문원을 향해 "넌 천국 갈 거다"라며 특유의 장난기 섞인 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이에 김종민은 "변치만 마라. 너 변했을 때 우리한테 타격 온다"라고 했고, 빽가는 "부탁하겠다. 웃을 일이 아니다. 진짜다"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com