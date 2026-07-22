랄랄, 77kg→60kg대 진입 "위고비·마운자로 안 해도 빠지잖아"

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[스포츠조선 김소희 기자]유튜버 겸 방송인 랄랄이 다이어트에 성공한 근황을 공개했다.

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21일 랄랄은 자신의 SNS에 "위고비, 마운자로 안 해도 빠지잖아. 너무 오래 걸려서 문제지만"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 체중계에 '68.55kg'이 표시돼 눈길을 끌었다. 과거 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'를 통해 몸무게가 77kg이라고 밝혔던 랄랄은 마침내 체중 앞자리를 '7'에서 '6'으로 바꾸며 다이어트 성과를 인증했다.

앞서 랄랄은 출산 이후 약 20kg이 늘었다고 고백한 바 있다. 이후 SNS를 통해 다이어트 의지를 드러내며 체성분 검사 결과도 공개했다.

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당시 공개된 검사 결과에는 체지방량 30.9kg, BMI 26.8, 체지방률 41.3%가 기록돼 화제를 모았다. 이후 그는 필라테스와 식단 관리를 병행하며 건강한 감량에 나섰다.

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최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 체중이 70kg 아래로 내려갔다고 밝히며, 최근 3개월 동안 약 6kg을 감량했다고 전했다. 그는 체중 감량 비결에 대해 "식사량 조절과 운동 외에 특별한 방법은 없다"고 설명했다.

또 최근 화제가 되고 있는 비만 치료제에 대해서도 자신의 경험을 솔직하게 털어놨다. 랄랄은 위고비와 마운자로를 사용할 수 없는 이유에 대해 "부작용이 너무 심했다. 거의 10% 안에 든다는 그 부작용을 제가 겪었다"며 "위아래로 다 뿜었다. 그래서 한 번만 맞고 아예 다 때려쳤다"고 밝혔다.

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한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.