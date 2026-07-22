최기환, SBS 희망퇴직 후 사업 대박 "국내 최대 아나운서 아카데미 운영"

[스포츠조선 이우주 기자] 최기환 전 아나운서가 SBS 퇴사 후 사업가가 된 근황을 공개했다.
21일 유튜브 채널 'B급스튜디오'에서는 '연두색 번호판 차 끄는 사업가 최기환'이라는 제목의 쇼츠가 게재됐다.
김승진은 최기환에게 "지금 최기환 님이 계신 회사 있지 않냐. 일은 많이 잡아주냐"고 조심스럽게 물었다. 알고보니 두 사람은 같은 소속사 식구라고. 최기환은 "제가 사업을 하고 있는데 그러다 보니 신경을 잘 안 써주시더라. 아무래도 그쪽으로 신경을 많이 쓰다 보니까"라고 밝혔다.
이에 김일중은 "오늘도 연두색 차량 번호(법인 승용차 번호판) 알죠? 그 차 타고 온다"고 밝혔다. 최기환은 아나운서 아카데미를 운영 중이라고. 김환은 "우리나라에서 제일 크다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
최기환은 "전재산을 다 태워서 정말 열심히 하고 있다. 열과 성을 다해서 하는 거다"라고 했지만 아나운서들은 "전재산 아니다. 희망퇴직이다"라고 폭로했다.
한편, 최기환은 2003년 SBS 공채 11기 아나운서로 입사했으나 지난 2021년 희망퇴직으로 SBS를 떠났다.
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