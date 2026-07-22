장동건, ♥고소영 절친들이 인정한 사랑꾼 "너무 자상하고 한결 같아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영의 절친들이 장동건의 사랑꾼 면모를 공개했다.

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21일 고소영의 유튜브 채널에서는 '고소영 30년 지기 친구들과 초리얼 1박2일 아줌마 토크(+박효신 출연, 역대급 미담)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랜만에 자유부인이 된 고소영은 "나온 김에 여기저기 돌아다니면서 수다를 떨려고 한다. 오래된 친구를 소개시켜주겠다"며 20대 때부터 함께 한 절친들을 만났다.

수제비를 먹은 후 전시를 보러 갤러리에 간 세 사람. 고소영은 "여기서 내가 줌바를 췄다. 클래스가 있어서 친구랑 맨날 춤을 췄다. 윤설이랑 준혁이는 '엄마 왜 저래?' 하면서 구경했다"고 밝혔다.

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그런가하면 고소영은 "내 친구들이 형부를 너무 좋아한다. 엄청 챙겨주고 싶어한다. 선물도 사준다"며 장동건을 언급했다. 이에 친구는 "너무 자상하다. 같이 운전하면 소영이가 동건 씨한테 전화를 스피커폰으로 받아야 하지 않냐. 처음부터 여지껏 그 톤이 똑같았다. 그게 너무 좋았다. 예전에 일할 때도 모든 스태프들이 다 좋았다"고 밝혔다. 또 다른 친구 역시 "엄청 매너가 좋으시다"고 극찬했고 고소영은 "성격이 그런 성격"이라 밝혔다.

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이어 고소영은 또 다른 절친 박효신의 '베토벤' 공연을 보러 갔다. 공연을 마친 후 박효신을 만난 고소영은 "다정하게 팔짱을 끼며 구독자들에게 인사를 시켰다. 고소영은 "내가 사랑하는 아티스트다. 공연 너무 감동적이었다"라고 인사했고 박효신은 "오늘 왜 이렇게 예뻐? 더 예뻐졌다"며 화답했다.

wjlee@sportschosun.com