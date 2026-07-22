'홍현희 시매부' 천뚱 맞아?...딴사람된 외모·식습관 "가족들 입맛도 달라졌다"

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[스포츠조선 김수현기자] 홍현희의 시매부로 잘 알려진 유튜버 천뚱(본명 임정수)이 달라진 식습관과 다이어트 이후 가족들에게까지 이어진 변화를 전했다.

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지난 21일 천뚱의 유튜브 채널에는 그의 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 천뚱은 현미밥과 닭가슴살 스테이크, 오이스틱, 장모가 직접 담근 백김치로 식사를 시작했다. 오이스틱 역시 장인어른이 직접 재배한 유기농 오이로 준비해 눈길을 끌었다.

천뚱은 예전과 달라진 식습관에 대해 "이제는 마트에 가도 과자나 라면 코너는 잘 가지 않는다"고 말했다. 이어 "제가 식습관을 하나씩 바꾸기 시작하니까 아이들도 자연스럽게 따라 하더라. 아이들 식성도 많이 달라지고 있다"고 전했다.

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가족들의 변화에 대한 소감도 밝혔다. 그는 "이번에 정말 느낀 게 가족 전체가 분위기를 만들어주면 식단도, 운동도, 생활 자체도 달라진다는 것이다. '이런 게 변화구나'라는 걸 많이 느꼈다"고 털어놨다.

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과거 푸짐한 먹방 콘텐츠로 사랑받았던 모습과 비교하면 식단은 크게 달라졌다. 기름진 음식과 대용량 먹방 대신 건강을 고려한 식사를 꾸준히 이어가며 팬들의 응원도 이어지고 있다.

천뚱은 지난 5월에도 "맛있는 걸 오래 먹기 위해 노력은 계속된다. 건강한 돼지가 되기 위하여"라는 글과 함께 체중 감량 이후 한층 달라진 모습을 공개해 화제를 모았다. 특히 홍현희와 함께 다양한 먹방 콘텐츠를 선보이던 시절과 비교해 눈에 띄게 달라진 체형으로 많은 관심을 받았다.

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그는 체중 감량 비결로 금주를 꼽기도 했다. 술을 끊은 뒤 식단 관리와 생활 습관 개선을 병행하며 건강을 최우선으로 한 다이어트를 이어가고 있다는 설명이다.

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한편 천뚱은 개그우먼 홍현희의 시매부로 얼굴을 알렸으며, MBC 예능 '전지적 참견 시점' 등에 출연해 특유의 먹방과 친근한 매력으로 큰 사랑을 받았다. 이후 2023년 초 전정신경염 진단을 받고 약 8개월간 투병 생활을 이어갔으며, 치료를 마친 뒤 완치 소식을 전해 많은 응원을 받았다.

최근에는 건강을 회복한 데 이어 꾸준한 체중 감량에도 성공하며 이전과는 다른 건강한 일상을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com