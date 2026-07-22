최유빈, ♥윤후가 성대한 생일파티 열어줬나..케이크만 2개 "일주일간 파티"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최재원의 딸 최유빈이 생일 파티 현장을 공개했다.

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최유빈은 22일 "원래 여자의 생일은 일주일인 거임"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 생일을 맞아 지인들이 마련해준 파티를 즐기는 최유빈의 모습이 담겼다. 두 개의 케이크 앞에서 촛불을 밝힌 채 환한 미소를 짓고 있는 모습이 행복한 분위기를 자아냈다. 한층 물오른 미모 역시 시선을 사로잡았다.

특히 사진 속 벽에 걸린 액자에는 한 남성의 모습이 비쳐 눈길을 끌었다. 이를 본 네티즌들은 "액자에 비친 얼굴이 왠지 윤후 같다"며 다양한 추측을 내놓았다. 이와 함께 연인인 윤후가 생일파티를 함께하며 직접 준비한 것이 아니냐는 반응도 이어졌다.

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한편 최유빈은 tvN STORY 예능 '내 새끼의 연애 시즌2'에 윤민수의 아들 윤후와 함께 출연해 최종 커플로 이어졌다. 이후 한국과 미국을 오가는 장거리 연애를 이어가고 있는 것으로 알려져 많은 응원을 받고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com