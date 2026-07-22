남편 ♥톰 홀랜드 기억 못하는 젠데이아..'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 파이널 예고편 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 사전 예매량 30만장을 돌파하며 뜨거운 관심을 입증한 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독, 이하 '스파이더맨4')가 파이널 예고편을 전 세계 동시 공개했다.

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이번에 공개된 파이널 예고편은 '스파이더맨: 홈커밍'부터 '스파이더맨: 노 웨이 홈'까지 피터 파커(톰 홀랜드)와 MJ(젠데이아 콜먼), 네드(제이콥 배덜런)의 서사를 파노라마처럼 담아내 시선을 이끈다. 또한 지금까지 공개된 적 없는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 새로운 장면들이 공개되며 영화 팬들의 감성을 자극, 기대감까지 끌어올리고 있다.

먼저 피터 파커의 독백으로 시작하는 예고편에는 연인 MJ와 친구 네드를 그리워하는 피터의 모습이 담겼다.

모두를 위한 그날의 선택 이후, 피터가 자신을 기억하지 못하는 MJ의 곁을 맴도는 장면은 팬들의 마음을 울린다. 피터 파커란 존재를 점점 지워가며 오직 스파이더맨으로 살아가는 그의 앞에 닥친 거대한 위협들도 눈길을 사로잡는다.

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어느 날, 피터 파커의 정체를 알고 있는 적이 등장하고, 그의 존재를 스파이더맨만이 느낄 수 있다는 내용이 새롭게 밝혀지며 신선한 충격과 함께 앞으로 스파이더맨에게 어떤 일들이 펼쳐질지 호기심을 자아낸다.

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스파이더맨이자 피터 파커의 숨통을 조여오는 빌런 군단들의 추적과 압박, 거기에 엄청난 파괴력을 선사하는 헐크(마크 러팔로)와의 맞대결까지 단 한 장면도 시선을 뗄 수 없다. 특히 스파이더맨 특유의 날렵하고 역동적인 액션 시퀀스들이 새롭게 공개되었는데, 스크린을 가득 채울 역대급 액션들이 어떻게 담길지 기대를 높인다. 다음주 수요일 개봉을 앞두고 쏟아지는 거대한 액션과 서사의 향연들 역시 예비 관객들의 기대감을 고조시킨다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com