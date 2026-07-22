"가수는 무대로 증명"…MC몽, '불륜·도박 오해' 해명 통할까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 4년 만에 단독 콘서트를 개최한다. 과연 그의 자신감은 통할까.

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MC몽은 21일 자신의 계정에 콘서트 포스터를 공개, 8월 14일과 15일 양일간 서울 예스24 라이브홀에서 단독 공연 '아이스-깨끼'를 연다고 밝혔다.

MC몽은 "억측과 오해 속에서 숨지 않기 위해 가수는 무대 위에서 증명하면 된다. 제 음악으로 당신을 만나고자 한다. 보고 싶다면 오라. 무더위(를 날릴) 한 방을 보여드리겠다. 여러분의 객기를 보여달라"고 말했다.

현재 MC몽은 사생활 논란으로 곤욕을 치르고 있다.

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그는 2023년 차가원 피아크 그룹 회장과 함께 원헌드레드를 공동 설립했으나 지난해 7월 회사를 떠났다. 이후 MBC 'PD수첩'은 MC몽이 회사 자금을 이용해 불법 도박을 했고, 그와 부적절한 관계였던 차 회장이 수백억원에 달하는 MC몽의 도박빚을 갚아주기도 했다고 주장했다. 또 MC몽이 차 회장의 작은 아버지인 차 모씨에게 전화를 걸어 "저 곧 결혼한다. 편 먹게 해달라"며 울먹이는 녹취록도 공개해 파란이 일었다.

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이와 관련 MC몽과 차 회장 모두 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. MC몽은 또 'PD수첩' 제작진 등을 상대로 손해배상 소송을 제기하겠다고 강조했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com