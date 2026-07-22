기성용 "♥한혜진 위해 머리 길러, 처가 결혼 반대에 한 마디로 설득" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '가족' 특집이 펼쳐진다.

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오늘(22일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 352회에는 쌍둥이 형제로 화제를 모은 '프렌치 파파' 이동준 셰프와 삼성 영업맨 이동하, 소아 심장 수술계의 권위자인 김웅한 교수 그리고 방송 최초 동서지간으로 출연하는 배우 김강우와 국가대표 출신 축구선수 기성용이 함께한다.

'프렌치 파파'로 '흑백요리사2'에 출연한 이동준 셰프와 삼성 SDS에서 근무하는 '김부장 릴스'의 주인공 이동하가 '유 퀴즈'에 출격한다. 닮은꼴(?)로 화제를 모았던 두 사람은 300초 차이로 태어난 실제 쌍둥이 형제로, 유재석조차 "진짜 똑같이 생기셨네"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문. 21년 차 프렌치 셰프와 23년 차 삼성 영업맨으로, 쌍둥이지만 전혀 다른 길을 걸어온 두 사람의 특별한 인생 이야기도 공개된다. 형 이동준 셰프는 오렌지족을 꿈꾸던 방황의 시간을 거쳐 요리사의 꿈을 찾게 된 계기부터 발달장애 아들에게 요리하는 아빠의 모습을 보여주고 싶어 '흑백요리사2'에 출연했던 사연을 풀어낼 예정이다. 동생 이동하는 회사 홍보를 위해 시작한 릴스로 직장인들의 알고리즘을 장악한 비하인드는 물론, 형을 향해 '작은 이재용 회장님(?)'이라고 비유한 이유도 공개한다. 화제의 '김부장 릴스'를 현장에서 직관하는 가족들의 현실 반응도 웃음을 더할 예정이다.

서로의 삶을 응원하며 살아온 형제의 깊은 우애와 가족 이야기도 이어진다. 서른 살 미국 요리 유학을 결심한 형을 위해 등록금과 생활비를 지원했던 동생 이동하의 진심 어린 이야기도 진한 감동을 전할 예정이다. 뿐만 아니라 발달장애 아들을 위해 8년간 주방을 떠나 미국으로 향했던 이동준 셰프는 아들이 처음 발달장애 진단을 받았던 당시를 떠올리며 "미래가 없어지는 공포를 느꼈다"고 고백해 모두를 먹먹하게 만든다. 아들을 통해 삶의 시선이 달라진 이동준 셰프와 형의 곁을 지켜온 동생 이동하의 새로운 꿈까지, 유재석마저 울컥하게 만든 두 형제의 이야기를 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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소아 심장 수술계의 전설이자 세계적인 흉부외과 의사 김웅한 교수의 이야기도 관심을 모은다. 김 교수는 35년간 8천여 명의 심장병 환아를 치료하며 생명의 최전선을 지켜온 이야기와 함께 소아 의료 현실에 대한 고민을 전할 예정이다. 신생아 1000명 중 8명이 선천성 심장병을 가지고 태어나지만, 소아 심장 전문의는 국내 단 15명뿐인 상황. 김 교수는 속칭 '소아 응급실 뺑뺑이'의 현실을 언급하며 소아흉부외과를 선택하는 의사가 줄어드는 이유부터 의료진이 감당해야 하는 부담까지 솔직하게 털어놓는다. 정년을 1년 6개월 앞두고 "제 다음 세대가 없다"는 고민도 눈길을 끈다.

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생명을 살리는 수술로 많은 응원을 받은 주인공이지만, 정작 뒤늦게 아들의 심장병을 알게 된 가슴 아픈 사연도 공개된다. 김 교수는 아들의 심장병을 미처 알아채지 못했던 죄책감과 부담 속에서 직접 두 살배기 아들의 수술을 집도했던 이야기를 전할 예정. 수술 이후 보호자를 대하는 마음이 달라진 이야기와 함께 20대 청년이 된 아들의 근황도 들어볼 수 있다. 1심방 1심실 심장을 가진 환우들을 위해 세상의 편견에 맞서 싸운 이야기도 깊은 울림을 전한다. 뿐만 아니라 세계 최초 심장병 환우들과 함께한 히말라야 등반 도전까지, 김웅한 교수가 만들어온 희망의 이야기를 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

배우 김강우와 국가대표 출신 축구선수 기성용이 방송 최초 동서지간으로 '유 퀴즈'에 출연한다. 아내들도 예상하지 못했던 동서지간의 동반 출연 비하인드와 함께 13년 동안 쌓아온 두 사람의 특별한 이야기가 공개될 예정이다. 11살 차이 동서지간이자 '닮은꼴'로도 주목받은 두 사람의 첫 만남 에피소드는 물론, 기성용의 오랜 팬이었지만 정작 결혼을 반대했다는 김강우의 반전 일화까지 흥미로운 이야기가 펼쳐진다. 또한 기성용이 처가의 결혼 허락을 받게 된 결정적 한마디를 비롯해 1년 만에 100만 유튜버에 등극한 '사랑꾼' 김강우의 외조 비법도 들어볼 수 있다. 배우인 아내 한혜진을 위해 머리를 기르기 시작한 8살 연하 기성용의 결혼 생활 비하인드와 장모님의 사랑을 독차지하는 비결까지, 두 사람의 유쾌한 가족 이야기가 웃음을 더할 예정이다.

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38세의 나이에도 현역으로 뛰고 있는 기성용의 진솔한 이야기도 들어볼 수 있다. '이제 그만할 때가 된 것 아니냐'는 시선 속에서도 그라운드를 누비는 이유와 함께, "후배들에게 자리를 내어주는 것도 맞다"며 은퇴를 앞둔 최고참 선수로서의 고민과 솔직한 심정을 털어놓는다. 손흥민과 겪었던 김밥 실종 사태(?)의 전말 등 국가대표 주장 시절의 다양한 비하인드는 물론, 북중미 월드컵 현장을 다녀온 솔직한 소감과 한국 축구를 향한 소신 발언도 공개될 예정이다. 김강우 역시 대하사극에서 '김춘추' 역으로 변신한 배우로서의 근황과 동안 비결인 '10년 삭제 주스' 레시피를 공개하며 관심을 모은다. 어디에서도 듣지 못한 두 사람의 솔직한 이야기와 웃음 가득한 케미는 오늘(22일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com