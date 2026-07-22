'박성광♥' 이솔이, 홀로 떠난 여행 사진 올렸다가 해명 "누가 찍어줬냐고요?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 홀로 경주 여행을 떠난 근황을 공개했다.

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이솔이는 지난 21일 "경주 혼행 내내 내가 탐했던 것"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 이솔이가 홀로 경주의 곳곳을 여행하며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 모자와 민소매, 와이드 팬츠를 매치한 편안하면서도 감각적인 패션으로 눈길을 끌었다.

특히 혼자 떠난 여행임에도 마치 누군가가 촬영해준 듯한 자연스러운 사진들이 시선을 사로잡았다. 이에 한 네티즌이 "혼행인데 사진은 누가 찍어줘요? 삼각대? 각도가 삼각대는 아닌데"라고 묻자, 이솔이는 "놀랍게도 삼각대 맞습니다"라고 답했다.

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앞서 이솔이는 남편 박성광과 여행 스타일이 달라 지난해 여름부터 각자 여행을 즐기고 있다고 밝힌 바 있다. 이번에도 각자의 취향을 존중하는 방식으로 휴가를 보내며 홀로 경주 여행을 떠난 것으로 보인다.

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한편 이솔이는 최근 SNS에 올린 의미심장한 글로 박성광과의 불화설과 이혼설에 휩싸였으나, 확대 해석을 경계하며 직접 해명한 바 있다. 또한 이후 박성광이 공개적으로 이솔이의 SNS에 애정어린 댓글을 남기며 이혼설을 불식 시킨 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com