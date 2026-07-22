"카이스트는 이렇게 효도한다"...이장원, 100세 할아버지 맞춤 '할림벨' 개발 (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이장원이 100세 할아버지를 위해 직접 만든 특별한 발명품으로 훈훈함을 안겼다.

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22일 SBS 공식 SNS에는 "카이스트는 이렇게 효도한다. 손자 호출용 알림벨 개발한 이장원"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에는 지난 21일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 공개된 이장원, 배다해 부부와 100세 할아버지의 특별한 일상이 담겼다.

방송에서 이장원은 집 한쪽에서 무언가를 만들며 남다른 집중력을 보였다. 그가 준비한 것은 다름 아닌 할아버지를 위한 맞춤형 호출벨이었다.

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이장원은 "저희가 방이 끝과 끝에서 생활하다 보니까 할아버지가 저를 목 놓아 부르시더라"며 "그래서 죄송한 마음에 원격벨을 만들어봤다"고 제작 이유를 밝혔다.

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이어 자신이 만든 호출 장치를 공개하며 "'할아버지 알림벨'이라고 해서 '할림벨'이다"라고 재치 있게 이름을 붙여 웃음을 자아냈다.

이장원은 직접 만든 발명품을 들고 식탁으로 향했다. 이후 할아버지의 스마트폰에 전용 애플리케이션을 설치한 뒤 사용 방법을 설명했다.

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그는 버튼을 누르면 자신에게 바로 연락이 오는 기능을 설명했고, 평소 스마트폰 사용에 익숙한 할아버지는 빠르게 기능을 이해하며 손자의 정성 어린 선물을 받아들였다.

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한편 이장원은 그룹 페퍼톤스 멤버로 활동하고 있으며, 지난 2021년 가수 배다해와 결혼했다.

두 사람은 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com