황보라, 연기 공백 호소 "남자 동기들은 택배·대리운전, 하정우는 운 좋아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 연기 공백을 토로했다.

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21일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서는 '배우, 육아, 결혼, 연애…황보라 선배랑 육퇴 후 현실 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 "일이 너무 없다"는 한그루의 말에 "우인이 가졌을 때 드라마 찍고 지금까지 작품을 못하고 있다. 안 들어와서. 너무 힘들다:고 토로했다.

황보라는 "신인배우들 진짜 많다. 학교 친구들, 우리 기수가 40명 정도인데 여기서 활동하는 사람들이 거의 없다. 한두 명 활동할까 말까 하고 택배기사, 쿠팡, 대리 이거 진짜 핫하다 남자애들은. 근데 나이는 40대 돼서 결혼도 못하고 아무것도 못하고 있다"고 털어놨다.

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황보라는 "우리 아주버님(하정우)처럼 잘 되면 좋겠지만 그것도 진짜 하늘이 주신 복 같다. 아주버님도 본인 스스로 운이 너무 좋았다고 한다"며 "그리고 또 치고 올라오지 않냐. 그러다 보니 나도 어느순간 드라마를 안 보게 된다. 드라마 보면 20~30대 풋풋한 청춘 역은 지나가고 엄마 역을 하기도 애매하다. 내가 정말 애매한 포지션이다. 연애할 느낌도 아니고 중견 느낌도 아니고"라고 토로해 한그루의 공감을 자아냈다.

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황보라는 "어릴 때 나는 진짜 계속 예쁘고 잘 나가고 돈 잘 벌 줄 알았지 애 낳고 아줌마가 될 줄 어떻게 알았냐. 내가 항상 청담동에 있는 와인바에 가 있었는데 한그루네에서 애들 보내고 밥을 먹고 있다"고 씁쓸해했다.

wjlee@sportschosun.com