박진영, 상의 탈의한 채 딸에게 푸시업 뽀뽀...눈 맞추며 '딸바보' 인증

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 프로듀서 박진영(J.Y. Park)이 두 딸과 함께한 단란한 일상을 공개하며 '딸바보' 면모를 드러냈다.

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박진영은 22일 자신의 SNS에 "Just call me JYPapi"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 'JYP'와 스페인어로 아빠를 뜻하는 'Papi'를 합친 표현으로 딸과 함께하는 일상을 유쾌하게 담아냈다.

공개된 영상에는 집 안 운동실에서 딸과 시간을 보내는 박진영의 모습이 담겼다. 상의를 벗은 채 턱걸이 기구에 매달린 그는 기구 위에 올라간 딸을 두 손으로 번쩍 들어 올리며 함께 장난을 쳤고 딸은 환하게 웃으며 아빠를 바라봐 훈훈함을 자아냈다. 또 다른 장면에서는 거실 바닥에 누워 있는 딸 곁에서 푸시업을 하는 모습도 공개됐다. 박진영은 운동 중에도 딸과 눈을 맞추며 자연스럽게 놀아주는 등 운동과 육아를 동시에 하는 일상을 보여줬다.

영상을 접한 팬들은 "정말 딸바보다", "운동도 육아도 열심인 아빠", "아이들과 보내는 시간이 보기 좋다" 등의 반응을 보였다.

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한편 박진영은 최근 오는 23일 발표되는 신곡 'WET'으로 컴백을 예고했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com