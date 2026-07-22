에스파 닝닝, 가족 비방 악플러 향해 "고소당할 준비해" 공개 저격

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 에스파 멤버 닝닝이 자신은 물론 가족까지 겨냥한 악성 게시물에 공개적으로 대응하며 법적 조치를 예고했다.

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닝닝은 22일 자신의 웨이보 계정에 악성 게시물을 올린 것으로 알려진 두 개의 계정을 직접 언급하며 "고소당할 준비나 하라"는 강경한 메시지를 남겼다.

그는 "이들은 오랫동안 나의 팬들과 가족을 언어적으로 공격해 왔다"며 "나는 이들을 전혀 모르는 사람이다. 너희도 아직 어린 나이라는 것을 알고 있다"고 적었다. 이어 "인터넷에서는 건강한 방식으로 활동했으면 좋겠다"면서도 "하지만 앞으로도 비슷한 게시물을 다시 보게 된다면 고소당할 준비를 하라"고 재차 경고했다.

닝닝이 데뷔 후 악성 댓글 작성자를 공개적으로 지목하며 직접 대응에 나선 것은 이번이 처음이다. 특히 비방 대상이 자신을 넘어 가족에게까지 이어진 점에서 더 이상 묵과하지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 풀이된다.

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닝닝이 언급한 계정은 이후 웨이보 운영 규정을 위반한 사실이 확인돼 영구 정지된 것으로 알려졌다. 해당 계정 운영자는 다른 경로를 통해 충분한 확인 없이 허위 게시물을 올렸고고 상대방의 입장을 고려하지 못했다며 사과문을 게재한 것으로 전해졌다.

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한편 닝닝이 속한 에스파는 최근 일본 팬미팅 일정을 소화한 데 이어 새 월드투어를 이어가며 글로벌 활동을 펼치고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com