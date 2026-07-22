28기 영자, 영철과 이혼설 속 달라진 모습 공개 "이제 시술 해야 하나"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 28기 영자가 영철과 이혼설이 불거진 가운데, 자기관리 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

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28기 영자는 21일 "조각처럼 예쁜 얼굴은 아니지만 궁금해하셔서 쓰는 건 공유하겠다. 저는 자연미 추구형이라 운동하고 생긴 대로 사는 편이다. 피부 시술도 뭔지 몰라서 한 번도 해본 적 없는데 이제는 해야 하나 싶다"고 밝혔다.

이어 눈썹 그리기부터 물광 베이스, 파운데이션, 속눈썹 연장, 붙임머리 등 메이크업에 관심을 갖고 최근 5회 수업까지 받은 근황을 전하며 "궁금한 게 많으실 텐데 꼭 알려드리겠다"고 전했다.

한편 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 영자는 최근 영철과의 이혼설에 휩싸였다. 영자가 영철과 함께 찍은 사진을 모두 삭제하고 영철의 SNS 계정을 언팔로우한 정황이 포착되면서 두 사람의 관계 변화에 관심이 쏠린 것. 현재 영자는 자신의 SNS 댓글창도 닫아둔 상태다.

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반면 영철은 자신의 SNS에 남아 있는 영자와의 사진과 팔로우 상태를 그대로 유지하고 있어, 일각에서는 섣부른 추측을 경계해야 한다는 목소리도 나오고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com