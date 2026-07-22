"위고비 없이 68kg 됐다"...랄랄, 살 빠졌는데 우울 "삶의 의욕도 떨어져"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 랄랄이 체중 감량에 성공한 근황을 공개하는 한편, 다이어트로 인한 솔직한 심경을 털어놨다.

Advertisement

랄랄은 22일 "몸무게 떨어지는 만큼 삶의 의욕도 떨어짐"이라는 글과 함께 한층 지친 표정이 담긴 영상을 공개했다.

체중 감량에 성공했지만 예상치 못한 허탈함을 유쾌하게 표현한 그의 게시물에 팬들의 반응도 이어졌다.

한 팬은 "의욕이 떨어질 정도로 빠진 건 아니잖아요"라는 메시지를 보냈고, 랄랄은 짧게 "네"라고 답하며 특유의 재치 있는 입담으로 웃음을 자아냈다.

Advertisement

비슷한 내용의 메시지가 계속 이어지자 랄랄은 "인친분들 생각보다 똑똑해서 제 기분을 위해 차단할게요"라고 농담을 던져 또 한 번 폭소를 안겼다.

Advertisement

이어 랄랄은 과거 몸무게가 약 50kg이었던 시절 사진도 함께 공개했다.

그는 "나 50kg까지 20kg 남은 거야? 지금 탈색해도 이 모습 안 나온다고"라며 과거의 날씬했던 모습을 떠올리며 착잡한 심경을 드러냈다.

Advertisement

앞서 랄랄은 출산 이후 체중이 약 20kg 증가해 77kg까지 나갔다고 솔직하게 밝힌 바 있다.

Advertisement

이후 꾸준한 다이어트를 이어온 그는 최근 마침내 체중 앞자리를 '7'에서 '6'으로 바꾸는 데 성공했다.

지난 21일에는 체중계 사진과 함께 "위고비, 마운자로 안 해도 빠지잖아. 너무 오래 걸려서 문제지만"이라는 글을 남기며 68kg을 기록한 근황을 공개해 화제를 모았다.

또 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 체중이 70kg 아래로 내려갔으며, 약 3개월 동안 6kg 정도를 감량했다고 밝혔다.

랄랄은 체중 감량 비결에 대해 "식사량 조절과 운동 외에는 특별한 방법이 없다"고 설명하며 꾸준한 관리의 중요성을 강조했다.

최근 관심이 높은 비만 치료제에 대한 경험도 솔직하게 전했다. 그는 "위고비와 마운자로는 부작용이 너무 심했다. 거의 10% 안에 든다는 부작용을 제가 겪었다"며 "위아래로 다 뿜었다. 그래서 한 번만 맞고 바로 그만뒀다"고 털어놨다.

약물 대신 식단 조절과 운동으로 체중을 감량하고 있는 랄랄의 현실적인 다이어트 과정은 많은 공감을 얻고 있다.

한편 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com