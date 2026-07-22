엔씨 '아이온2', 첫 캐릭터 서버 이전 실시…전투 밸런스·편의성 개선

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엔씨는 MMORPG '아이온2'에서 첫 캐릭터 서버 이전을 실시한다.

이용자는 45레벨 이상 캐릭터의 정보와 보유 아이템 등을 원하는 서버로 이전할 수 있다. 이전 가능한 캐릭터 수에는 제한이 없으며, 계정당 1회 신청할 수 있다. 신청은 22일부터 28일까지 매일 오후 8시부터 진행되며, 신청 가능한 서버 목록은 같은 시간에 매일 갱신된다.

서버 이전은 게임 내 상점을 통해 진행된다. 이전 대상 캐릭터는 마을에 위치해야 하며, 레기온에 가입하거나 가입 신청을 하지 않은 상태여야 한다. 우편함과 거래소, 상점 보관함의 아이템도 모두 수령해야 한다. 서버 이전이 완료되면 캐릭터 이름을 새로 설정해야 한다.

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이와 함께 이용자 피드백을 반영한 콘텐츠 개선도 진행했다. 미니맵에 표시되는 경로와 지형의 투명도를 조절하는 기능을 추가했으며, 클래스 케어를 비롯해 '막기' 스킬 변경, '생명력 흡수' 개편, 상태 이상 확률 조정 등 전투 밸런스 업데이트를 적용했다.

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개발진은 지난 21일 공식 생방송을 통해 향후 업데이트 내용도 공개했다. 게임 내 재화인 '키나'로 구매할 수 있는 '펫 자동 줍기' 기능과 신규 의상 '클래식 아틀레틱'은 오는 29일 추가될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com