손나은, 이렇게 예쁜데.."국내서 번호 따인 적 없어, 후줄근하게 다녀"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손나은이 해외에서 겪었던 뜻밖의 에피소드를 공개하며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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22일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 '손나은 "소지섭 첫 만남 실물 후기부터 해외 번따까지!" 김부장과 진짜 손나은 탈탈 털었다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 손나은은 하지영과 만나 현재 출연 중인 SBS 금토드라마 '김부장'에 대한 이야기부터 일상 속 모습, 배우로서의 고민까지 다양한 이야기를 나눴다.

특히 손나은은 해외에서 겪은 특별한 경험을 공개해 눈길을 끌었다.

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하지영이 "길에서 모르는 사람이 번호를 물어본다면?"이라고 묻자 손나은은 "연예인이 되고 나서는 길거리 가다가 (그런 경험이) 없다. 제가 다닐 때 진짜 그냥 후줄근하게 다닌다"라고 답했다.

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하지만 이내 "근데 있다"며 해외에서 있었던 일화를 털어놨다.

손나은은 "해외에서는 그렇게 제가 가리고 다니지 않아도 되니까 그냥 막 하고 다녔다. 여행 왔으니 예쁘게 하고 다녔다"며 "바닷가에서 외국 분이 번호를 물어보셨다. 근데 그때 핸드폰을 들고 있었는데 번호가 없다고 했다"고 말했다.

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이어 "이런 게 일본에서도 있었고 동남아 어디 갔을 때도 있었다"고 덧붙이며 해외에서 예상치 못한 관심을 받았던 경험을 전했다.

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이에 하지영은 "'번따'가 해외에서도 된다. 너무 재밌다"라며 놀라워하며, 손나은의 반전 일화에 웃음을 보였다.