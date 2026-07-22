'싱글맘' 정가은, 유튜브 시작한다…구독자는 아직 ‘한자릿수’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 겸 방송인 정가은이 새 유튜브 채널을 개설하며 본격적인 콘텐츠 활동에 나선다.

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정가은은 22일 자신의 SNS를 통해 "드디어 이번 주 토요일! 기다리고 기다리던 유튜브 '정가은 탐구생활'이 이번 주 토요일 낮 12시에 업로드된다"며 채널 오픈 소식을 전했다. 그는 "놓치면 후회할 재미있는 이야기와 꿀팁, 알찬 내용으로 꽉 채워 준비했다"며 "토요일 낮 12시, 본방사수(채널 고정)로 만나자"고 팬들의 관심을 당부했다.

함께 공개된 채널 공식 이미지에는 만화를 연상시키는 밝은 배경 위로 '정가은 탐구생활'이라는 로고와 정가은의 다양한 표정이 담겨 새 콘텐츠에 대한 기대감을 높였다.

SNS에 함께 공개된 영상 캡처에서는 정가은이 안경을 쓰고 셔츠와 스커트를 매치한 채 칠판 앞에 선 '선생님'으로 변신한 모습이 눈길을 끌었다. 손에는 긴 지시봉을 들고 미소를 짓거나 칠판 앞에서 포즈를 취하며 교실을 배경으로 한 콘텐츠를 예고했다.

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실제 유튜브 채널 '정가은의 탐구생활'은 22일 오후 기준 구독자 8명을 기록 중이다. 아직까지 업로드 된 영상이 없는 영향이 큰 듯 보인다. 채널 소개란에는 "정가은의 롤러코스터 같은 일상과 다양한 도전들을 담은 채널입니다. 많은 관심 부탁드려요"라는 글이 적혀 있어 일상과 새로운 도전을 담은 콘텐츠를 선보일 것을 예고했다.

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팬들은 "드디어 유튜브 한다", "선생님 콘셉트가 잘 어울린다", "본방사수하겠다", "새로운 도전 응원한다" 등의 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.

한편 정가은은 모델로 데뷔한 뒤 방송과 연기 활동을 병행하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 다양한 예능과 유튜브 콘텐츠를 통해 팬들과 소통을 이어가는 한편 싱글맘으로서의 일상과 새로운 도전도 꾸준히 공개하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com