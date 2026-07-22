'윤후♥' 최재원 딸 최유빈, 성형+3kg 빼더니..'얼굴 부기' 쏙 미모 만개

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최재원의 딸 최유빈이 3일 만에 무려 3.3kg를 감량, 더욱 물오른 미모를 뽐냈다.

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22일 최유빈의 유튜브 채널에는 '3일 만에 3.3키로 빼주는 1.5끼 다이어트 성공한 썰 푼다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최유빈은 "이제 진짜 다이어트를 해야하는 시기가 왔다. 살을 드러내고 다닐 순 없으니, 제대로 다이어트를 해보려고 한다"라고 선언했다. 이어 "현재 하루에 4~5끼를 먹고 있어 하루 1.5끼씩 먹으면 양이 굉장히 줄 것 같다"라며 일명 '1.5끼 다이어트'를 3일간 해보겠다고 알렸다.

식단은 한 끼는 단백질 쉐이크, 한 끼는 치팅식을 허용하는 방식으로 구성했다. 운동도 병행했다.

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1일차 몸무게는 56.1kg였고 3일 차는 52.9kg였다. 3일 만에 3.2kg 감량에 성공한 것. 최유빈은 "하루 1kg씩 빠진 격"이라며 입을 틀어막았다. 실제 최유빈은 영상 초반 모습보다 얼굴 부기가 빠지고 한층 슬림해진 인상을 자아내 눈길을 사로잡았다.

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한편 최유빈은 최근 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애2'를 통해, 가수 윤민수의 아들 윤후와 실제 연인으로 발전해 화제를 모았다. 최근 성형 의혹에 대해 "쌍꺼풀과 눈매 교정을 했다"라고 솔직히 밝히기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com