기성용, '8살 연상' ♥한혜진에 가스라이팅 당했다 "딴 사람과 사는 것 같다고, 머리 못 자르게 해"(유퀴즈)

[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 기성용이 아내 한혜진의 한마디에 긴 머리를 유지하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.
20일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 김강우와 축구선수 기성용이 동서지간으로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.
이날 방송에서 두 사람은 가족이 된 과정부터 평소 관계, 방송 최초 동반 출연에 얽힌 비하인드까지 다양한 이야기를 전했다.
유재석은 "동서지간이라도 명절이 아니면 볼 기회가 없으니 데면데면하지 않냐"고 물었다.
이에 김강우는 "맞다. 저희도 그렇다. 직업이 배우와 축구선수라 되게 친해 보이는데 저희도 명절이나 집안 행사 있을 때나 본다"며 "축구 좋아하니까 경기 있을 때 문자나 보낸다"고 답해 웃음을 자아냈다.
또한 이날 두 사람이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 함께 출연하게 된 가족들의 반응도 공개됐다.
기성용은 아내 한혜진의 반응에 대해 "아내도 되게 황당해하더라. 괜찮겠냐고 물었다"고 전했다.
김강우 역시 아내 한무영 씨의 반응을 전하며 "유퀴즈에서 가족 특집이라고 연락이 왔더니 '나야?'라고 하더라. 자기가 나가는 줄 알았다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이어 기성용은 자신의 트레이드마크가 된 긴 머리에 얽힌 비하인드도 털어놨다.
"아내 한혜진이 남편의 긴 머리를 좋아한다더라"는 이야기에 기성용은 "저는 머리를 길러본 적이 없는데 아내가 가스라이팅을 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.
이어 "자르고 싶다고 하면 괜찮다고 한다"며 "머리를 기르니까 '내가 다른 사람과 사는 것 같아서 좋다'고 하더라"고 밝혀 한혜진의 특별한 취향 때문에 긴 머리를 유지하게 됐다고 전해 폭소를 더했다.