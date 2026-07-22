유혜주, 둘째 낳자마자 유튜브 중단 무슨 일…"잠시 쉬어가려 해"[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] '얼짱시대' 출신 인플루언서 유혜주가 유튜브 활동을 잠시 중단한다고 알리자 팬들의 걱정이 커지고 있다. 최근 영상을 통해 부친의 건강 악화를 여러 차례 전했던 만큼 응원과 기도 메시지가 이어지고 있다.

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유혜주는 22일 자신이 운영하는 유튜브 채널 '리쥬라이크' 공지사항을 통해 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 한다"고 밝혔다. 이어 "8월 3일 업로드하기로 약속드렸던 출산 영상도 부득이하게 일정을 미루게 됐다"며 "준비해둔 영상들은 추후 차차 업로드하겠다. 기다려주신 분들의 양해를 부탁드린다"고 전했다. 끝으로 그는 "늘 따뜻한 마음과 응원으로 기다려주셔서 진심으로 감사드린다. 곧 다시 만나겠다"고 덧붙였다.

유혜주의 갑작스러운 공지에 팬들은 걱정을 감추지 못했다. 최근 공개된 브이로그에서 유혜주는 부친의 건강이 크게 악화된 상황을 공유해왔기 때문이다.

공지글 댓글에는 "아버님 위해 기도하겠습니다", "부산 할아버지 꼭 쾌차하셨으면 좋겠다", "안 좋은 소식이 아니길 바란다", "제발 기적이 있기를", "가족들과 충분한 시간을 보내고 돌아오세요", "무소식이 희소식이길 바랍니다" 등 응원의 댓글이 잇따랐다. 특히 오랫동안 채널을 시청해온 구독자들은 "최근 영상을 다시 보고 공지를 읽으니 눈물만 난다", "당사자들이 말을 아끼는 데는 이유가 있을 것", "언제든 기다리고 있겠다"며 가족을 향한 위로를 전했다.

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유혜주는 최근 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다는 소식을 직접 알리기도 했다. "예정일보다 조금 이르게 둘째를 만났다"며 기쁜 소식을 전한 지 얼마 지나지 않아 활동 중단을 알리면서 팬들의 안타까움이 더욱 커지고 있다.

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한편 유혜주는 과거 코미디TV '얼짱시대'를 통해 얼굴을 알렸으고 현재는 가족의 일상을 담은 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 운영하며 많은 사랑을 받고 있다. 채널 구독자 수는 111만 명에 달한다.

다음은 유혜주 공지글 전문.

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안녕하세요, 쥬디바 여러분.

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가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해

리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 합니다.

8월 3일에 업로드하기로 약속드렸던 출산 영상도

부득이하게 일정을 미루게 되었습니다.

준비해둔 영상들도 추후 차차 업로드하겠습니다.

기다려주신 분들의 양해 부탁드립니다.

늘 따뜻한 마음과 응원으로 기다려주셔서 진심으로 감사드립니다.

곧 다시 만나요! 고맙습니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com