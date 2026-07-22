'일본인♥' 김정민, 186cm '아이돌상' 장남 자랑.."나 닮아 비주얼 타고나" ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김정민이 세 아들의 근황을 공개, 남다른 자부심을 드러냈다.

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22일 방송된 MBC '라디오스타'는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며졌다.

김정민은 "평생을 바친 농사가 풍년이라더라"라는 MC 장도연의 말에, "부모 입장에서는 자식이 잘되면 최고의 행복 아닌가"라며 '자식 농사'를 언급했다. 김정민은 지난 2006년 일본인 루미코와 결혼, 슬하에 세 아들을 뒀다.

이어 장남을 언급, "인물이 괜찮다고 많이 말씀하신다. 아무래도 저를 닮아 타고난 것 같다"라고 말했다. 이어 공개된 김정민의 첫째 아들은 아빠를 닮아 또렷한 이목구비를 자랑, 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡았다. 아이돌상에 키는 무려 186cm이라고.

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김정민은 "연예인 자녀들이 나오는 연애 프로그램에서 섭외 연락이 왔고, 기획사에서도 연락이 온 적 있다. 현재는 운동을 그만두고 음악을 하고 있다"라며 장남은 현재 숭실대학교 실용음악과에 재학 중이라고 밝혔다.

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일본에서 축구 선수로 활약 중인 둘째와 우등생 셋째 이야기도 꺼냈다. 김정민은 "둘째는 첫째와 연년생으로, U-17 청소년 대표로 활약했다. 셋째는 가족을 따라 일본으로 유학을 갔다. 중학생이 된 후 학원에서 시험을 봤는데, 우수한 학생들 사이에서도 1400명 중 25등을 했다"고 자랑했다.

joyjoy90@sportschosun.com