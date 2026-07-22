32기 영철·영자, 100분동안 언성 높였다…결국 "오빠 동생 하자" 관계 정리

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 영철과 영자가 좀처럼 좁혀지지 않는 입장 차를 드러내며 끝내 관계 정리에 나섰다.

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22일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO(나는 솔로)'에서는 돌싱 특집 32기 출연자들의 저녁 데이트가 그려졌다. 이날 저녁 메뉴를 고르기 위해 거실에 모인 영철과 영자는 시작부터 냉랭한 분위기를 보였다. 영철이 "오늘 우리 이야기 안 할 거냐"고 먼저 말을 건네자 영자는 "가서 하면 되지 않냐"고 답했고 이후 두 사람은 말투를 두고 또다시 신경전을 벌였다.

영철이 휴대전화를 건네며 메뉴를 보라고 하자 영자는 "왜 그렇게 성질을 내냐", "계속 공격적으로 말한다"고 불편한 기색을 감추지 않았다. 영철은 "내가 잘못한 건 맞지만 사람들이 다 있는데 이러면 안 되지 않느냐"고 했지만 분위기는 쉽게 풀리지 않았다.

이후 제작진과의 인터뷰에서 영철은 "벌을 서는 기분이었다. 그 시간이 너무 힘들었다"고 털어놨다. 반면 영자는 "말투가 신경질적으로 느껴졌다. 그런 식이면 대화를 이어가기 어렵다"고 말했다. 이를 지켜본 데프콘은 "두 사람이 생각하는 방식 자체가 다르다"고 분석했다.

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살얼음판 같은 분위기 속에서 두 사람은 저녁 식사에 나섰지만 이동하는 차 안에서도 한동안 침묵만 이어졌다. 먼저 입을 연 건 영철이었다. 그는 "미안하다"고 사과했지만 영자는 "뭐가 미안한데"라고 짧게 답한 뒤 다시 말을 아꼈다.

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식당에서도 대화는 좀처럼 풀리지 않았다. 영자는 "내가 먼저 말하지 않으면 먼저 말을 걸어줄 수도 있지 않았느냐"며 서운함을 털어놨고, 영철은 "좋아서 같이 있고 싶은데 내가 답답하게 해서 화가 난 거냐"고 물으며 대화를 이어가려 했다. 하지만 서로의 기대와 생각은 끝내 좁혀지지 않았다. 대화 도중에도 여러 차례 의견이 엇갈렸고, 이를 지켜보던 MC들은 "왜 이런 이야기로 계속 다투는지 모르겠다", "결론이 나지 않는 대화"라며 안타까워했다.

결국 영철은 먼저 관계를 정리했다. 그는 "영자와는 그냥 오빠, 동생처럼 편하게 지냈으면 좋겠다"며 화해를 제안했지만 받아들여지지 않았다. 이어 "시간도 많이 남았으니 다른 사람도 알아보라. 내가 못 맞춰주겠다"고 말하며 한발 물러섰다.

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영자는 인터뷰에서 "아니다 싶으면 마음이 확 식는 편"이라며 "다른 사람을 더 알아보지 못한 건 아쉽다"고 속내를 밝혔다.

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한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com