김영광, 홍명보 저격 "이상한 고집 있어..이승우 발탁 안 해" ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 김영광이 전 축구 국가대표팀 감독 홍명보를 디스해 눈길을 끈다.

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22일 방송된 MBC '라디오스타'는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며졌다.

이승우는 매번 월드컵 축구 국가대표팀 승선 여부에 관심이 쏠린다는 말에 "4년 전에도 그랬고 올해도 그랬다. 월드컵만 다가오면 활약이 좋아져 관심을 받는다"고 밝혔다. 이어 "(대표팀) 명단 발표 날 반신반의하는

마음으로 무릎 꿇고 기도하며 TV를 봤다. 공격수 발표 전까지 내 이름이 나오지 않더라. 미드필더로 넘어가면서는 바로 TV를 껐고, 며칠간 마음이 아팠다"고 털어놨다.

김구라가 "언질이 없나?"라고 묻자, 이승우는 "(홍명보 전 감독이) 제 경기를 2~3번 보러 오셨다. 오실 때마다 제가 골을 넣어서 기대했지만 안 됐다"라고 말했다.

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김구라는 그 이유를 김영광에게 물었고, 김영광은 "저는 (이)승우가 발탁돼야 한다고 항상 말했는데, 감독의 고집인 거다. 승우는 한국 선수들에게 없는 무언가가 있다. 계속 말했지만 이상하게 고집이 있는지 안 뽑더라. 코리안 메시 아닌가!"라며 거침없이 말해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com