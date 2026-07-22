명예영국인, 유럽 폭염 현실 전했다 "에어컨 설치비만 4천만원, 지하철·버스에도 없어"

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[스포츠조선 김소희 기자]유튜버 명예 영국인(백진경)이 유럽 폭염 상황부터 영국의 독특한 생활 문화를 전하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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22일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "'빌려 간 돈 안 갚고 호텔 망고 빙수 먹는 친구에게 뭐라고 할까요?' 명예영국인의 기세로 빌런 퇴치하는 법"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 특유의 솔직하고 거침없는 입담으로 사랑받고 있는 명예 영국인이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 명예 영국인은 최근 유럽 전역을 덮친 폭염과 관련해 현지 분위기를 전했다.

그는 "제 영국에 계신 지인이 영국에서 에어컨 1개 설치를 했는데 2만 파운드(한화 약 4천만 원)가 나왔다고 하더라"며 "집이 오래되니까 에어컨 설치 자체가 힘들고, 영국은 환경보호에 광적으로 집착한다. 프랑스도 40도까지 올라갔는데 환경 때문에 에어컨 설치를 못 한다고 하더라"고 설명했다.

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이에 김숙이 "에어컨 없이 못 버티지 않냐"고 묻자, 명예 영국인은 "진짜 미친다. 지하철하고 버스에도 에어컨 없다. 집에도 없다"며 "영국이 이렇게 덥지 않았는데 점점 더 더워진다고 하더라"고 걱정했다.

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송은이는 "우리나라 지하철, 버스 너무 시원하지 않냐. 유럽 분들은 깜짝 놀라겠다"고 말했고, 명예 영국인은 "남편은 심지어 춥다고 한다"고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 김숙이 "그래서 진경 씨 집에서 에어컨 달 거냐"고 묻자, 명예 영국인은 "4000만 원은…"이라며 고민하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

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김숙이 "진경 씨 집도 4000만 원인 거냐"고 놀라자, 명예 영국인은 "설치하는 데 설치 자체가 어렵다"며 "영국은 집을 바꾸거나 교체하려면 구청에 연락해서 검사를 받아야 하고, 규정에 맞을 때까지 검사를 받아야 한다"고 설명했다.

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그러면서 "그냥 덥게 살려고 한다. 땀 흘리고"라고 덧붙여 특유의 유쾌한 매력을 드러냈다.

김숙이 "한국에서 너무 잘돼서 5억 벌면 어떻게 할 거냐"고 묻자, 명예 영국인은 "저는 명예 영국인이지 않냐. 환경 보호해야 한다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.