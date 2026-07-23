'한혜진♥기성용' 딸 시온, 유튜버였다…'100만' 김강우도 "구독 완료"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김강우가 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 비하인드 영상을 공개한 가운데 축구선수 기성용이 딸 시온 양의 유튜브 사랑을 전해 눈길을 끌었다.

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23일 김강우 유튜브 채널에는 '기성용X김강우 결국 유퀴즈 진출! 방송에 안 나온 현장 비하인드 싹 다 풉니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화를 앞둔 김강우와 기성용이 대기실에서 대화를 나누는 모습이 담겼다. 두 사람은 가족 이야기와 근황을 비롯해 유튜브 채널 운영에 대한 생각을 편안하게 털어놨다.

특히 기성용은 딸 기시온 양이 최근 유튜브에 큰 관심을 보이고 있다고 밝혔다.

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이날 촬영을 따라온 유튜브 채널 PD는 "시온이(채널)도 재밌고"라면서 기시온 양의 유튜브 채널을 언급했다. 그러자 기성용은 "걔가 욕심을 많이 부려요"라고 답해 웃음을 샀다. 이어 김강우가 "나 시온이 채널 구독했어"라고 밝히자 기성용은 "계속 저한테도 삼촌들한테 얘기해달라고 한다"며 딸바보 면모를 고스란히 드러냈다.

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그러자 김강우는 "요즘은 공부만 잘하는 것보다 자기 생각을 표현하고 센스가 있는게 나중에 더 잘 될 수 있다. 이젠 모르는 거다"라며 조카를 응원했다. 기성용은 이에 "커서 뭐가 될는지 참"이라며 아빠 면모를 보였다.

이날 영상에서는 두 사람이 녹화를 앞두고 서로의 의상을 챙겨주고 농담을 주고받는 등 막내동서다운 친근한 모습도 공개돼 훈훈함을 더했다.

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한편 김강우는 최근 유튜브 채널을 통해 배우들의 일상과 방송 비하인드 콘텐츠를 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 기성용은 최근 포항 스틸러스에서 주장으로 활약하며 경기장 안팎에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com