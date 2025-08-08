호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]크리스티아누 호날두는 포르투갈 사람인 걸까 아니면 사우디아라비아 사람인 걸까.
양측의 협상이 타결에 가까워질 무렵, 돈으로 무장한 알 나스르가 영입에 참전했다. 재정적으로 벤피카는 알 나스르의 상대가 되지 않았다. 첼시가 원하는 이적료를 '쿨거래'한 알 나스르는 펠릭스까지 설득해내면서 영입에 성공했다.
펠릭스가 아틀레티코 마드리드, 바르셀로나, 첼시에서 모두 성공하지 못했지만 아직 1999년생이다. 벤피카에서 뛰어난 활약을 다시 보여준 뒤에 유럽 빅리그 재진출을 노려볼 수도 있었다. 하지만 이번에 알 나스르를 선택하면서 야망을 포기하고 돈을 선택했다는 비판을 받고 있다. 사우디와 아시아 무대에서 뛰기에는 규격 외의 실력을 보유하고 있기 때문이다.
호날두가 얼마 전에 포르투갈 국가대표로서 유럽네이션스리그에서 우승하고 펑펑 눈물을 흘린 선수가 맞는지 의심스러울 정도다. 호날두가 사우디에 보여주는 태도는 사실 매우 놀랍다. 알 나스르와 재계약한 후에는 "난 단지 축구를 하러 온 게 아니다. 이 나라와 문화의 변화를 위해 뛰고 있다. 그 변화의 일부가 되었고, 난 사우디에 속해 있다. 저는 포르투갈 사람이지만, 사우디에 속한 사람이다"며 사우디가 제2의 고향인 것처럼 말해 화제가 되기도 했다.
