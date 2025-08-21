스포츠조선

'일본인 MF 깜짝 이적' 클럽 레코드 박살! 베식타스 244억 제안…'11골 2도움 핵심' 2부 강등 팀 버릴까

기사입력 2025-08-21 11:45


'일본인 MF 깜짝 이적' 클럽 레코드 박살! 베식타스 244억 제안…'…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'일본인 MF 깜짝 이적' 클럽 레코드 박살! 베식타스 244억 제안…'…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]일본 선수 나카무라 케이토가 튀르키예 리그의 관심을 받고 있다.

프랑스 레퀴프는 21일(한국시각) "8월 후반 이적시장은 종종 깜짝 놀랄만한 사건을 만들어내는데, 이번엔 스타드 드 랭스에서도 그럴 가능성이 있다"라며 "랭스가 베식타슈로부터 상당한 규모의 제안을 받은 것이다. 튀르키예 명문 구단인 베식타스는 일본인 공격형 미드필더 나카무라 케이토 영입을 강력히 원하며 1500만 유로(약 244억원)를 제시했다"라고 보도했다.

매체는 "만약 랭스 보드진이 이 제안을 수락한다면, 이는 올여름 구단 최대 규모의 이적료가 될 것"이라며 "앞서 랭스는 아마두 코네(1300만 유로), 노아 상기(950만 유로), 마마두 디아콘(1000만 유로)을 매각했는데, 이번 금액은 이들보다 크다"라며 "또한 이는 나카무라 케이토를 2023년 여름 영입했던 금액(1200만 유로)보다도 높은 수준이다"라고 전했다.


'일본인 MF 깜짝 이적' 클럽 레코드 박살! 베식타스 244억 제안…'…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'일본인 MF 깜짝 이적' 클럽 레코드 박살! 베식타스 244억 제안…'…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
랭스는 지난 시즌 2부리그로 강등됐지만, 나카무라 케이토는 이 기간 프랑스 리그1에서 11골 2도움을 기록했다. 오는 2028년 6월까지 계약이 남아 있는 나카무라 케이토는 새 시즌 개막 이후 아직까지 랭스 유니폼을 입고 경기에 나서지 않았다. 이적 가능성이 커지고 있다는 이야기다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세돌, 이병헌 주연 '승부' 혹평.."실제와 달라, 이창호도 안 좋아하더라"(라스)

2.

탁재훈, 깜짝 열애 고백 "28살 나이차 극복, 방송 통해 만나"(마이턴)

3.

고명환 "25년 절친 홍진경, 술만 마시면 어디론가 사라져" 깜짝 폭로 ('옥문아')

4.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

5.

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

3.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

4.

"흥민이형, 형만 믿겠습니다" LA FC 역대 최고에 도전하는 에이스 동료…'EPL 70-70' SON에겐 일도 아니다

5.

야구 보다 화나고, 집에 가고 싶을 때...KIA 팬들 눈이 휘둥그레 '김정엽이 누구야?' [광주 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

3.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

4.

"흥민이형, 형만 믿겠습니다" LA FC 역대 최고에 도전하는 에이스 동료…'EPL 70-70' SON에겐 일도 아니다

5.

야구 보다 화나고, 집에 가고 싶을 때...KIA 팬들 눈이 휘둥그레 '김정엽이 누구야?' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.