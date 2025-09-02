스포츠조선

잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 '거상' 첼시의 미친 협상술

기사입력 2025-09-02 11:07


잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
사진캡처=바이에른 SNS

잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
사진캡처=바이에른 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]이쯤되면 다니엘 레비 토트넘 회장을 넘는 수준이다.

니콜라 잭슨이 결국 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었다. 하지만 진짜 승자는 첼시였다. 바이에른은 2일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '첼시 공격수 잭슨을 임대 영입했다. 계약 기간은 2026년 6월까지이며, 등번호 11번을 배정받았다'고 발표했다.

중요한 것은 조건이다. 당초 임대료는 1500만유로였지만, 1650만유로로 올라갔다. 여기에 6500만유로에 달하는 의무 영입 조항을 삽입했다. 이전 딜에도 완적이적 옵션이 있었지만, 이번에는 출전수 조건을 이행시 무조건 ㅇ입해야 하는 조건으로 바뀌었다. 셀온까지 있으니 첼시 입장에서는 잭슨을 완전히 보내게 되면 최소 8150만유로를 벌게되는 셈이다.

그야말로 반전의 대반전이었다. 당초 잭슨은 바이에른 임대 이적이 확정적이었다. 30일 영국 BBC는 '잭슨이 바이에른으로 임대 이적될 예정이다. 임대에는 구매 옵션이 포함됐다'고 밝혔다. 그리고 '첼시는 1300만파운드(1500만유로·약 244억원)의 초기 임대 수수료를 받는다. 바이에른은 5620만파운드(6500만유로·약 1055억원)에 잭슨을 완전 영입할 수 있는 옵션을 보유하게 됐다'고 보도했다.


잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
사진캡처=바이에른 SNS
유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노도 트레이드마크인 'HERE WE GO'를 외쳤다. '거피셜'이었다. 그는 자신의 SNS를 통해 '바이에른은 첼시와 잭슨을 영입하는 계약에 동의했다. 바이에른은 임대료는 물론 잭슨의 연봉도 모두 부담하기로 했다. 모든 게 끝났다. 잭슨은 오늘 늦게 독일의 뮌헨으로 날아간다'고 밝혔다.

첼시는 최근 리암델랍과 주앙 페드루를 영입하며 최전방을 보강했다. 첼시 최전방에 변동이 생기자, 잭슨을 향한 타 클럽들의 관심이 이어지고 있다. 엔조 마레스카 첼시 감독도 "궁극적으로 해결책을 찾는 것이 더 나을 것이다. 그렇게 되면 첼시와 선수 모두 행복해질 수 있다"며 잭슨의 이적을 촉구했다.

잭슨은 지난 시즌 13골을 넣었다. 2년 전 비야레알에서 3000만파운드에 첼시 유니폼을 입은 잭슨은 준수한 활약을 펼쳤다. 첼시는 지난해 여름 2년 연장 계약을 체결하며, 2033년까지 계약기간을 늘렸다. 시장에 워낙 공격수 자원이 귀한만큼, 많은 클럽들이 관심을 보였다. 사우디아라비아를 필두로 맨유, 애스턴빌라, 뉴캐슬, 유벤투스, 나폴리 등이 잭슨 영입을 원했다.

아직 계약기간이 8년이나 남아 있는만큼, 급하지 않은 첼시는 거액의 이적료를 붙였다. 스카이스포츠에 따르면, 첼시는 잭슨을 8000만유로에서 1억유로로 평가하고 있다.


잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
로이터 연합뉴스

잭슨은 찬스에 비해 아쉬운 결정력으로 도마에 오르기도 했다. 무엇보다 잦은 퇴장으로 분위기를 망칠때도 많았다. 클럽 월드컵에서도 플라멩구와의 경기에서 후반 투입돼 단 4분만에 과격한 태클로 퇴장을 당하며 경기를 망쳤다. 첼시는 결국 이 대회 우승을 차지했지만, 플라멩구전 1대3 패배로 하마터면 예선탈락을 당할 뻔 했다. '레전드' 존 오비 미켈은 잭슨의 이러한 플레이 때문에 여러차례 비판을 한 바 있다.

그럼에도 잭슨의 인기는 계속됐다. 바이에른까지 뛰어들었다. 바이에른은 올 시즌 토마스 뮐러, 르로이 사네 등을 보내며 공격진 뎁스가 눈에 띄게 얇아졌다. 해리 케인이 "내가 이제까지 뛰었던 팀 중 스쿼드가 가장 얇다"고 할 정도였다. 바이에른은 사비 시몬스, 크리스토퍼 은쿤투 등을 원했지만, 영입이 쉽지 않았다. 그런 상황에서 잭슨을 원했다.

스카이스포츠는 '바이에른이 8월 초부터 잭슨과 접촉했다'고 했다. 현재 바이에른은 명예 회장인 울리 회네스의 발표에 따라, 임대만 가능한 상황이다. 바이에른은 거액의 임대료를 지불해 잭슨을 품기 직전까지 갔다.

하지만 변수가 발생했다. 첼시는 30일 홈에서 열린 풀럼과의 경기에서 2대0으로 승리했다. 이 경기에서 델랍이 햄스트링을 다쳤다. 마레스카 감독은 "6~8주 정도 소요될 수 있다"고 안타까워했다. 첼시는 크리스토퍼 은쿤쿠가 AC밀란으로 이적을 확정지었고, 델랍까지 쓰러지며 가용 가능한 공격수가 페드루 한명만 남게 되었다.


잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
사진캡처=바이에른 SNS

잭슨을 이렇게 파네! '임대료 올리고 의무조항까지 삽입' 바이에른 울린 …
AP 연합뉴스
디어슬레틱은 '첼시가 잭슨의 바이에른 임대 이적을 철회했다'고 보도했다. 이어 '잭슨에게 런던으로 복귀하라는 지시를 내렸다'고 했다. 잭슨은 분노했다. 잭슨은 바이에른행을 원했고, 실제 메디컬테스트를 위해 뮌헨까지 넘어갔다. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰었던 수비수 스티븐 워녹은 '파이널 스코어' 프로그램에서 "첼시의 입장은 충분히 이해할 수 있다. 하지만 선수 입장에서는 이상적인 상황이 아니다"고 했다.

잭슨과 에이전트는 뮌헨에 남아 마지막까지 첼시의 마음을 돌리려했지만, 첼시는 강경했다. 바이에른도 두손을 들었다. 1일 스카이스포츠는 '바이에른이 니콜라 잭슨 영입전에서 물러났다. 첼시와의 재협상을 철회하기로 결정했다'며 '잭슨은 바이에른으로 이적하지 않고 영국으로 돌아갈 예정'이라고 했다.

또 다시 반전이 일어났다. 첼시가 임대를 갔던 유망주 마르크 기우를 복귀시키며, 다시 잭슨을 보내기로 했다. 잭슨은 뉴캐슬 등의 관심을 받았다. 다급한 바이에른이 첼시의 조건을 들어줬다. 당초보다 높은 금액으로 잭슨을 품었다. 첼시만 승리한 딜이었다.

첼시는 이번 여름 잭슨을 비롯해 노니 마두에케, 주앙 팰릭스, 헤나투 베이가, 크리스토퍼 은쿤쿠, 아르만도 브로야 등 전력외 자원을 보내며 3억유로 정도의 돈을 벌어들었다. 우리 돈으로 약 4890억원이다. 이 정도면 진짜 거상은 첼시다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이수미, 폐암 투병 중 사망에 이광수 "편히 쉬세요"...오늘(2일) 애도의 4주기

2.

윤정수, ♥원자현과 결혼..광저우 여신과 10년 인연→부부로

3.

원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문 식당"

4.

故 이건희 회장 대저택 최초 공개..수백 개 통장에 서장훈 “부자 비결 바로 이거”

5.

'박수홍♥'김다예, -30kg에 리즈 갱신…"위고비는 췌장염 때문에"[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 유산' 360억 없었으면 토트넘 망했다...'레비 회장 물러나라' 최악의 방출 작업

2.

2군 보냈던 중심타자가 "열심히 하겠습니다" 했더니 → 김태형 감독이 뭐라고 했을까

3.

'충격' 탬파베이가 김하성을 포기했다 "웨이버 공시 후 애틀랜타 전격 이적"

4.

"SON톱? 제대로 쓸 줄 모르네" 홈 데뷔전 패배→느닷없는 포지션 논란…손흥민이 내놓은 대답은

5.

'삼성 태업 논란' 희생양 안타까웠는데...'희대의 유리몸'으로 전락해버린 비운의 외인

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 유산' 360억 없었으면 토트넘 망했다...'레비 회장 물러나라' 최악의 방출 작업

2.

2군 보냈던 중심타자가 "열심히 하겠습니다" 했더니 → 김태형 감독이 뭐라고 했을까

3.

'충격' 탬파베이가 김하성을 포기했다 "웨이버 공시 후 애틀랜타 전격 이적"

4.

"SON톱? 제대로 쓸 줄 모르네" 홈 데뷔전 패배→느닷없는 포지션 논란…손흥민이 내놓은 대답은

5.

'삼성 태업 논란' 희생양 안타까웠는데...'희대의 유리몸'으로 전락해버린 비운의 외인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.