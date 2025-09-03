스포츠조선

여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 게 없다"…여전히 'SNS 맞팔중' 재결합 가능성?

기사입력 2025-09-03 11:13


여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]아스널에 새롭게 합류한 빅토르 요케레스가 전 여자친구와의 결별 내용이 담긴 챈트에 대해 당혹감을 감추지 못했다. 챈트는 스포츠 경기에서 팬들이 부르는 구호나 노래를 뜻한다.

영국 데일리메일은 3일(한국시각) "빅토르 요케레스는 아스널로 이적하기 전 여자친구와의 결별을 언급한 아스널 팬들의 응원가에 대해 질문을 받자 당혹스럽다는 반응을 보였다"라고 보도했다.


여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
사진=데일리메일

여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
올 여름 이적시장에서 아스널에 합류한 요케레스는 월드컵 예선을 앞두고, 해당 챈트에 대한 질문을 받았다. 팬들이 부른 노래 가사 중에는 '그는 여자친구를 버리고, 붉고 흰색 옷을 입으러 갔다'라는 내용이 포함돼 있다. 요케레스는 스포르팅 CP(포르투갈)에서 아스널로 이적하기 위해서 포르투갈의 배우 이네스 아귀아르와 결별까지 한 것으로 화제가 됐다. 요케레스와 아퀴아르는 지난 2024년 초부터 교제를 시작한 것으로 전해졌다.

요케레스는 "팬들은 정말 놀라울 정도다. 경기 중이든 밖이든 나에게 엄청난 응원을 보여줬다. 그 점에 정말 감사하다"라고 말했다.

그러나 여자친구와의 결별을 언급한 챈트에 대해 질문 받자 말을 잠시 멈춘 뒤 "그 노래에 대해서는 답할 게 없다"라고 답했다.


여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
앞서 일부 포르투갈 매체는 요케레스가 아스널로 떠나기 전 아귀아르와의 관계를 정리했다고 보도했다. 여자친구로 인해 포르투갈에 잡혀있지 않겠다는 의사를 전한 것이다. 요케레스에게는 여자보다 축구로 성공하는게 중요했던 셈이다.

두 사람의 재결합 가능성은 충분히 있다는 예측도 나온다. 아직까지 이들은 공식적으로 입장을 밝히지 않았지만, 사회관계망서비스(SNS)에서 여전히 서로를 팔로우하고 있다.

한편, 챈트에 대한 요케레스의 감정과는 별개로 아스널 팬들은 그의 활약에 열광하고 있다. 이적한 뒤 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3경기에 출전해 2골을 기록 중이다. 다만 지난 리버풀과의 경기에서는 이브라히마 코나테에게 철저히 묶이는 모습을 보여주면서 한계점을 명확히 드러냈다. 요케레스가 이번 시즌 아스널의 우승 경쟁에 큰 영향을 미칠 수 있을지 귀추가 주목된다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

5.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.