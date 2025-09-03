스포츠조선

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 안토니…'1590억→405억' 大폭락, 봉잡은 베티스

최종수정 2025-09-03 13:27

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 …
로마노 SNS

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 …
로마노 SNS

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 …
베티스 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]안토니(25)가 기나긴 줄다리기 끝에 '탈' 맨유에 성공했다.

안토니는 2일(이하 한국시각) 스페인 프리메라리가 레알 베티스로 완전 이적했다. 그는 에릭 텐 하흐 감독이 지휘봉을 잡은 2022년 여름 8550만파운드(약 1590억원)에 네덜란드 아약스에서 맨유로 이적했다.

하지만 악연이었다. 안토니는 2022~2023시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 25경기에 출전해 4골에 불과했다. 출전시간은 1817분이었다.

2023~2024시즌 반전을 노렸지만 더 추락했다. '가정 폭력'에도 휘말리면서 EPL 29경기에 나서 단 1골에 그쳤다. 출전시간은 1322분이었다.

안토니는 지난해 여름 아약스 복귀설이 제기됐지만 현실이 되지 않았다. 텐 하흐 감독이 지난해 10월 경질된 가운데 그는 부상까지 겹치면서 EPL에서 단 8경기 교체출전하는 수모를 당했다. 출전시간은 133분이었다. EPL에선 무득점이었다.

브라질 출신인 안토니의 탈출구가 절실했다. 임대로 새 기회를 잡았고, 부활했다. 베티스가 '약속의 땅'이었다. 그는 라리가 5골 2도움을 비롯해 모든 대회에서 26경기에 출전, 9골 5도움을 기록했다. 안토니는 베티스로 둥지를 옮긴 것이 자신이 내린 최고의 결정이었다고 주장했다.

지난 시즌 후 사우디아라비아와, 튀르키예 등 유수의 클럽들이 안토니의 영입을 노렸다. 하지만 안토니는 베티스 복귀만을 바랐고, 긴 싸움 끝에 마침내 현실이 됐다.


"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 …
베티스 SNS

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 …
베티스 SNS
맨유는 이적료를 끝내 회수하지 못했다. 베티스는 300만유로 옵션을 포함해 총 2500만유로(약 405억원)에 안토니를 품에 안았다. 다만 안토니가 이적시 맨유가 50%의 이익을 가져가는 셀온 조항에 합의했다. 안토니의 계약기간은 5년이다.


안토니는 베티스 입단식에서 뜨거운 눈물을 쏟아냈다. 지난 시즌 후 맨유에 일시 복귀한 그는 "나는 매일 매우 불안했다. 호텔에서 40일을 보냈는데 맨체스터에 있는 것이 정말 힘겨웠다"고 고백했다.

그리고 "내가 눈물을 흘린다며 미안하다. 팀에서 제외돼 별도로 훈련했다. 하지만 그게 삶의 일부다. 이 순간이 올 줄 알았다. 그것은 과거의 일이고 지금은 집에 돌아왔다"며 흐느꼈다.

안토니는 또 "이적이 확정됐을 때 엄마와 여동생에게 말했는데 그들도 모두 나와 함께 울았다"고 감격해 했다. 안토니의 입단식에는 수많은 팬들이 운집, 응원가를 부르며 '찐' 복귀를 반겼다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'1조 재산 아내♥' 박찬호, 자식농사도 대박났다 "19살 딸 대학 입학 축하해"

2.

김승우, '한끼합쇼' 촬영 폐기 요청 전말 "당시 음주 상태, 제작진에 양해 구해" [공식]

3.

'송범근과 결별' 이미주, 공명에 핑크빛 고백 "내가 좋아하는 상" ('석삼플레이')

4.

한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강랭킹')

5.

차은우, 칼각 경례→우렁찬 목소리...훈련병 대표로 신고식 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]김하성 ATL 이적 첫 안타 작렬! 164.2㎞ 총알 우전안타, 컨디션 회복 과시...6번 유격수 선발출전

2.

눈 깜짝할 새 넘어갔다! 오타니, 생애 가장 빠른 193.1㎞ 홈런 폭발, LAD 소속 100호 아치 장식

3.

"웃음을 잃었다" 저기, 초보 감독님 아닌가요...NC는 충분히 잘 하고 있는 것 같은데

4.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

5.

英과 美의 극심한 비판 온도차. 美 LA 타임스 "SON의 존경스러운 플레이. 팀 동료 지원이 부족해!"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]김하성 ATL 이적 첫 안타 작렬! 164.2㎞ 총알 우전안타, 컨디션 회복 과시...6번 유격수 선발출전

2.

눈 깜짝할 새 넘어갔다! 오타니, 생애 가장 빠른 193.1㎞ 홈런 폭발, LAD 소속 100호 아치 장식

3.

"웃음을 잃었다" 저기, 초보 감독님 아닌가요...NC는 충분히 잘 하고 있는 것 같은데

4.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

5.

英과 美의 극심한 비판 온도차. 美 LA 타임스 "SON의 존경스러운 플레이. 팀 동료 지원이 부족해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.