스포츠조선

"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '6500만 파운드 스타' 영입 재도전

기사입력 2025-09-04 05:27


"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '650…
사진=AFP 연합뉴스

"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '650…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]토트넘의 '손흥민 후계자 찾기'는 아직 끝나지 않았다. 사비뉴(맨시티) 영입에 재도전한다.

영국 언론 기브미스포츠는 3일(이하 한국시각) '토트넘이 겨울 이적 시장에서 사비뉴 영입전에 다시 나설 수 있다'고 보도했다.

토트넘은 올 시즌을 앞두고 '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)과 결별했다. 지난 10년 동안 토트넘의 중심을 잡았던 손흥민은 LA FC의 유니폼을 입고 미국 무대를 누빈다.

토트넘은 손흥민의 대체자로 사비뉴를 눈여겨 보는 것으로 알려졌다. 2004년생 사비뉴는 PSV 아인트호벤(네덜란드), 지로나(스페인) 임대를 거쳐 지난해 7월 맨시티에 합류했다. 그의 이적료는 3080만 파운드였다. 사비뉴는 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 29경기에서 1골-8도움을 기록했다. 선발은 21경기였다. 지로나 임대 시절인 2023~2024시즌 스페인 프리메라리가 37경기에서 9골-10도움을 올린 것과 비교하면 아쉬운 수치다. 사비뉴는 올 시즌도 맨시티의 '백업'으로 뛸 가능성이 높다. 토트넘으로 이적하면 새로운 전환점을 마련할 수 있다. 사비뉴도 이적에 전향적인 입장인 것으로 전해졌다. 하지만 이적은 끝내 이뤄지지 못했다.


"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '650…
사진=AFP 연합뉴스

"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '650…
사진=EPA 연합뉴스
기브미스포츠는 그레이엄 베일리 기자의 보도를 인용했다. 이 매체는 '토트넘은 손흥민의 후임으로 사비뉴를 노렸다. 사비뉴 영입을 위해 6500만 파운드를 지불할 준비가 돼 있었다. 이는 클럽 레코드다. 토트넘은 이적 시장 마감일에 협상을 진행하며 거래를 부활시키기도 했다. 하지만 맨시티는 사비뉴 판매를 거부했다. 토트넘은 겨울 이적 시장이 열리면 사비뉴에 다시 관심을 가질 수 있다'고 했다.

한편, 토트넘은 올 여름 이적 시장을 통해 모하메드 쿠두스와 사비 시몬스를 품에 안았다. 파리생제르맹(프랑스)에서 랑달 콜로 무아니, 바이에른 뮌헨(독일)에서 주앙 팔리냐를 임대 영입했다.

한편, 토트넘은 14일 웨스트햄과의 리그 원정 경기를 통해 시즌을 재개한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

3.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

4.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

5.

김윤지, 출산 1년만 16kg 감량 비결 "10kg 딸 안고 스쿼트" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'강등 위기' 대구FC, 베테랑 일부 훈련 무단이탈 논란→사실 확인 뒤 징계 진행

2.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

3.

[광주 현장]'시즌 안끝났는데 깜짝 발표' SSG, 이숭용 감독과 3년 최대 18억 재계약

4.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

5.

[단독 인터뷰]야구장에서 딸을 잃었다, 아버지는 무너졌다 "제발 누가 설명해주세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'강등 위기' 대구FC, 베테랑 일부 훈련 무단이탈 논란→사실 확인 뒤 징계 진행

2.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

3.

[광주 현장]'시즌 안끝났는데 깜짝 발표' SSG, 이숭용 감독과 3년 최대 18억 재계약

4.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

5.

[단독 인터뷰]야구장에서 딸을 잃었다, 아버지는 무너졌다 "제발 누가 설명해주세요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.