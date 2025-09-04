"초대박!" 토트넘 '손흥민 후계자 찾기' 끝나지 않았다…맨시티 '650…

|
|
[스포츠조선 김가을 기자]토트넘의 '손흥민 후계자 찾기'는 아직 끝나지 않았다. 사비뉴(맨시티) 영입에 재도전한다.
토트넘은 손흥민의 대체자로 사비뉴를 눈여겨 보는 것으로 알려졌다. 2004년생 사비뉴는 PSV 아인트호벤(네덜란드), 지로나(스페인) 임대를 거쳐 지난해 7월 맨시티에 합류했다. 그의 이적료는 3080만 파운드였다. 사비뉴는 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 29경기에서 1골-8도움을 기록했다. 선발은 21경기였다. 지로나 임대 시절인 2023~2024시즌 스페인 프리메라리가 37경기에서 9골-10도움을 올린 것과 비교하면 아쉬운 수치다. 사비뉴는 올 시즌도 맨시티의 '백업'으로 뛸 가능성이 높다. 토트넘으로 이적하면 새로운 전환점을 마련할 수 있다. 사비뉴도 이적에 전향적인 입장인 것으로 전해졌다. 하지만 이적은 끝내 이뤄지지 못했다.
|
|
한편, 토트넘은 14일 웨스트햄과의 리그 원정 경기를 통해 시즌을 재개한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com