토트넘 1티어 충격 주장 "손흥민, 떠나는 것이 옳았다" SON 시대 마…

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 올여름 토트넘을 떠난 것은 구단과 선수 모두에게 옳은 결정이었을까.
실제로 토트넘은 손흥민이 떠난 후 시몬스로 빈자리를 채우고, 모하메드 쿠두스 등 새로운 에이스가 될 자원도 준비됐다. 중원에도 주앙 팔리냐를 데려오며 더 좋은 전력을 갖췄다고 평가하기도 무방하다. 다만 이러한 평가는 올 시즌의 마무리 시점에 다시금 확인해야 할 것으로 보인다. 손흥민은 전성기보다 다소 떨어진 기량에도 불구하고 토트넘 공격에서 비중이 컸던 선수다. 더욱이 해결사적 면모를 갖춘 선수이기에, 올 시즌 토트넘이 공격에서 답답함 흐름을 보였을 때 손흥민이 그리워질 가능성도 배제는 할 수 없다.
경기장에서도 마찬가지다. EPL보다는 몇 수 아래의 리그인 MLS에서 손흥민은 뛰어난 기량을 선보이고 있다. 시카고 파이어FC와의 데뷔전에서 후반 교체 투입돼, 페널티킥을 얻는 활약이 있었고, 뉴잉글랜드전에서는 득점을 도우며 첫 공격포인트를 적립했다. 첫 득점은 짜릿하고, 놀라웠다. 댈러스를 상대로 선발 출전한 손흥민은 전반 6분 드니 부앙가가 얻어낸 프리킥의 키커로 나섰다. 강력한 오른발 슈팅은 수비벽을 넘어 댈러스 골망을 흔들었다.
팬들에게는 조금 아쉽기도 했던 손흥민과 토트넘의 이별, 다만 타이밍으로 본다면 구단과 선수 모두 가장 아름답게 서로를 놓아줄 수 있을 때 작별인사를 건넸을지도 모른다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com