일본 슈퍼스타 쿠보 작심발언 "日 월드컵 우승? 이렇게 하지 못하면 불가…

|
[스포츠조선 김대식 기자]일본 차세대 슈퍼스타 쿠보 타케후사는 월드컵 우승을 위해선 일본이 해내야 할 게 있다고 생각했다.
일본은 이번 대회에서 월드컵 우승을 목표로 나서고 있다. 월드컵 8강을 1번도 가보지 못한 일본이고, 아시아 국가는 성인 레벨에서 월드컵 결승전을 진출한 적도 없다. 일본이 월드컵 우승을 외치는 건 시기상조라고 말할 수 있겠지만 일본은 진지하게 목표를 향해 나아가고 있는 중이다.
|
이어 쿠보는 짧지만 강렬한 메시지를 남겼다. "우승. 우승이라고 말한다면, 이런 수준의 상대를 상대로 우리가 하고 싶은 걸 보여주지 못한다면 우승은 불가능하지 않겠는가"라며 월드컵 우승을 외치는 나라라면 미국과 멕시코를 상대로는 상대를 가둬놓고 공격할 수 있는 전술을 구현해야 한다고 주장했다.
|
쿠보는 "앞으로는 아시아 팀들을 상대할 때처럼 내가 그렇게까지 내려와서 볼을 빌드업하는 상황은 없을 거라고 본다. 그 정도까지는 어렵겠지만, 공을 가졌을 때 적극적으로 관여하고 시간을 벌어내며 우리 팀의 볼 점유를 늘리는 역할은 할 수 있다고 생각한다. 그 부분을 중점적으로 해내고 싶다"며 월드컵에서는 다른 수준을 상대를 만나기 때문에 다른 방식으로 접근해야 한다고 주장했다.