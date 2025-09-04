"손흥민 리버풀 최우선 타깃" 고백..."내 인생 최악 실수, SON 영…

|
[스포츠조선 김대식 기자]리버풀이 조금 더 옳은 결정을 내렸더라면 손흥민은 위르겐 클롭 감독과 만났을 것이다.
|
벤테케가 리버풀로 영입된 게 2015년 여름이었다. 손흥민이 리버풀이 아닌 토트넘으로 향한 시기와 같다. 그렇게 1시즌 후에 마네가 영입됐다. 만약 리버풀이 손흥민을 영입했고, 손흥민이 잘 적응했다면 포지션이 겹치는 마네 영입을 이뤄지지 않았을 가능성이 높다.
손흥민의 리버풀행 실패만큼이나 아쉬운 건 클롭 감독과의 만남이 2번이나 이뤄지지 않았다는 점이다. 클롭 감독은 정말로 손흥민을 높이 평가한다. 클롭 감독은 리버풀을 떠나기 전에도 "내 인생에서 가장 큰 실수 중 하나는 손흥민과 계약하지 않은 것이다"라고 밝힌 적이 있다. 리버풀 사령탑 자리에서 내려온 후에도 "토트넘에 있는 손흥민도 영입하지 못했다. 내 생각에는 그게 손흥민이 함부르크에 있을 때다. 심지어 왜 영입하지 않았는지 기억도 안난다"고 고백했다.
|
클롭 감독 밑에서 리버풀이 다시 유럽 최고의 팀으로 거듭났기에 손흥민의 커리어는 지금과는 사뭇 달라졌을 것이다. 유로파리그(UEL) 우승이 아닌 프리미어리그, 유럽챔피언스리그 트로피가 손흥민 옆에 있었을 수도 있다.