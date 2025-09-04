토트넘-레비 화장 '희대의 미스터리'...제대로 쓰지도 않을 손흥민 대체…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘은 왜 거액을 주고 마티스 텔을 영입했을까. 텔은 유럽챔피언스리그(UCL)에서 뛰기도 어려울 전망이다.
2005년생 공격수 텔은 한때 바이에른 뮌헨이 자랑하는 유망주였다. 하지만 2023~2024시즌부터 해리 케인, 마이클 올리세의 합류, 주전 경쟁에서의 열세 등으로 좀처럼 활약하지 못했고, 직전 겨울 이적시장을 통해 토트넘으로 향하며 기회를 노렸다. 토트넘에서 텔의 활약은 아쉬웠다. 손흥민의 자리를 채워줄 후계자라는 평가와 달리, 반시즌 동안 20경기에 출전해 3골 1도움에 그쳤다. 리그에서는 13경기 2골에 불과했다. 경기 내에서의 영향력도 기대 이하였기에 텔이 토트넘에 완전 영입될 것이라고 기대한 팬들은 많지 않았다.
토트넘의 이해할 수 없는 영입이 프랭크 감독의 계획에서도 밀려나며, 그 의미를 잃었다. 텔이 다시 살아날 수 있을까. 당장은 찾아올 기회를 잡기 위한 준비에 몰두하는 방법밖에 없다.
