"팀 떠나느니 은퇴하겠다" 맨유 출신의 역대급 '미친 낭만'…리그서 퇴출…

"팀 떠나느니 은퇴하겠다" 맨유 출신의 역대급 '미친 낭만'…리그서 퇴출된 '첼시 2중대', 극적 생존

최종수정 2025-09-04 18:47

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]133년 역사를 자랑하는 네덜란드 클럽 비테세가 그야말로 죽다 살아났다.

영국 일간 '가디언'은 3일(현지시각), 네덜란드왕립축구협회(KNVB)가 비테세에 대해 프로 라이선스 취소 결정을 내린 것을 항소 법원이 기각하면서 극적인 유예 처분을 받았다고 보도했다.

지난달 위트레흐트 민사 법원이 KNVB에 유리한 판결을 내리면서 비테세는 퇴출 위기에 직면했다. 앞서 KNVB는 비테세가 라이선스 시스템을 위반했다는 이유로 2023~2024시즌 동안 승점 18점을 삭감했다. 에이르스터 디비시(2부)로 강등된 비테세는 지난시즌에도 추가적인 승점 감점 조치 끝에 에이르스터 디비시 최하위(20위)를 기록했고, 시즌 후인 7월엔 프로 라이선스를 박탈당했다.

'KNVB'는 '오해의 소지가 있는 행동, 투명성 부족, 시스템을 우회하고 훼손하려는 시도' 때문이라고 설명했다. 유출된 문서에 따르면, 로만 아브라모비치 전 첼시 구단주는 첼시를 소유하는 동안 수년에 걸쳐 비테세에 비밀리에 자금을 지원했다. 이 시기에 첼시는 메이슨 마운트, 아르만도 브로야 등을 비테세로 임대보냈고, 비테세에는 '첼시 B팀', '첼시 2중대'라는 별명이 붙었다.


EPA연합뉴스
KNVB는 '스테르쿠더스'라는 지역 컨소시엄이 구단을 구제하기 위해 인수에 나섰지만, 클럽이 도태되는 것을 막기엔 충분하지 않다고 판단했다. 위트레흐트 민사 법원도 'KNVB'의 주장을 받아들였다. 비테세는 4부리그라도 참가하겠다고 했지만, 그마저도 여의치 않았다.

하지만 3일 비테세는 기적적으로 살아남았다. 전문가들은 비테세가 항소에 성공할 가능성이 1% 미만이라고 예측했지만, 항소법원은 원심이 상당한 시간적 압박 속에 내려져 신중하게 결정할 수 없었다고 판단했다. 그러면서 무조건적인 라이선스 박탈을 합리적으로 결정할 수 없는 만큼 KNVB측에 '비테세를 당장 프로 경기에 재참가시키라'라고 명령했다.

법원의 결정에 비테세 팬들은 기쁨의 눈물을 흘리며 환호했다. 비테세 거리는 노란 물결로 물들었다. 비테세 서포터 협회장은 '가디언'과의 인터뷰에서 "정말 어이가 없으면서도 기쁘다. 롤러코스터 같았다"라고 만감이 교차하는 소감을 밝혔다.

비테세는 이미 리그가 4경기를 치른 상황에서 에이르스터 디비시 복귀를 꿈꾸고 있다. 하지만 구체적인 계획은 아직 불확실하다. 이론적으론 9월12일 혹은 13일에 열리는 5라운드를 통해 복귀할 수 있지만, 선수단을 꾸리는 것이 쉽지 않아 보인다. 많은 선수가 팀을 떠났다.


출처=알렉산더 뷔트너 SNS

하지만 전 맨유 수비수인 알렉스 뷔트너는 끝까지 팀에 남은 선수 중 한 명이다. 그는 지역 신문 '데 겔더란더'와의 인터뷰에서 "온 몸에 소름이 돋는다. 사람들이 이 일을 위해 정말 열심히 노력했다. 우린 최근 몇 주 간 너무나 큰 고통을 겪었다"라고 토로했다.

비테세 유스 출신으로 비테세에 프로데뷔, 2012년부터 2014년까지 2년간 맨유에서 활약한 뷔트너는 2017년과 2024년 두 번에 걸쳐 비테세로 돌아왔다. 맨유, 디나모 모스크바 등을 거쳐 2024년 다시 비테세로 돌아온 뷔트너는 이어 "나는 항상 비테세를 떠나지 않겠다고 말해왔다. 다른 10개 클럽이 구체적으로 제안했지만, '지금 떠나느니 차라리 축구를 그만두는 게 낫다'라고 생각했다"라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

